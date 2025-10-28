코스피 4100 시대 가시권… 실적ㆍ정책ㆍ유동성 삼박자 호재

국내 증시 상승세가 이어지는 가운데, 주요 증권사들이 코스피 연말 목표치를 4100포인트로 상향 조정했다. 기업들의 주당순이익(EPS)이 예상보다 빠르게 개선되며, 실적 기반의 상승 추세가 뚜렷해지고 있다는 분석이다.

전문가들은 내년에도 신성장 산업 육성 정책과 금리 인하 사이클, 그리고 유동성 확대가 맞물리며 코스피가 4000선 중후반대까지 상승할 여력이 충분하다고 보고 있다. 특히 반도체와 AI 등 핵심 산업을 중심으로 실적 개선세가 이어지고 있어, 단기 조정 구간 이후에도 증시의 중장기 상승 흐름은 지속될 것으로 전망된다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 99,900 전일대비 2,100 등락률 -2.06% 거래량 5,917,471 전일가 102,000 2025.10.28 09:22 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세플래티어, 삼성전자에 디지털 전환 솔루션 294억 규모 공급 계약 한국 온 '족집게' 댄 아이브스 "SK하이닉스 2배 뛰기도 가능…K기술주 과제 3가지는" 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 522,000 전일대비 13,000 등락률 -2.43% 거래량 1,655,592 전일가 535,000 2025.10.28 09:22 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세한국 온 '족집게' 댄 아이브스 "SK하이닉스 2배 뛰기도 가능…K기술주 과제 3가지는"'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 133,300 전일대비 6,400 등락률 -4.58% 거래량 1,105,114 전일가 139,700 2025.10.28 09:22 기준 관련기사 조선업 전망은? 상선 선가 하락, 방산 이익 본격화[클릭 e종목]"한화오션, 특수선 수주 파이프라인 확대…목표가↑"'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이 전 종목 시세 보기 close , 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 68,600 전일대비 500 등락률 -0.72% 거래량 453,292 전일가 69,100 2025.10.28 09:22 기준 관련기사 [특징주]현대건설, 美 대형원전 참여 소식에 급등현대건설, 美 첫 대형원전 짓는다…현지 에너지기업 용역 체결현대건설, 1.3조원 규모 국내 최대 '용인 죽전 데이터센터' 완공 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 1,700 등락률 +2.08% 거래량 3,371,106 전일가 81,900 2025.10.28 09:22 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세반도체 ‘빅 사이클’에 올라타 볼까? 투자자들 스탁론 카드 ‘만지작’코스피는 반도체, 코스닥은 로봇? 관련주에서 아이디어 얻었다면 전 종목 시세 보기 close

