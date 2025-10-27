[2025국감]올해 경기 침체에 근로자햇살론 증가

차주 대신 원금 갚는 경우도 많아져

민병덕 의원 "종합 대책 조속히 마련해야"

신용도가 낮은 저소득 직장인들이 이용하는 근로자 햇살론이 올해 빠르게 증가하고 있다. 내수 부진과 경기 침체 장기화 영향인 것으로 분석된다.

27일 국회 정무위원회 소속 민병덕 더불어민주당 의원이 서민금융진흥원으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 올해 8월 말 현재 근로자햇살론 대출 건수는 24만5188 건에 달해 연말에는 37만여건에 이를 전망이다.

근로자햇살론은 복권기금과 금융회사 출연금으로 조성된 재원을 바탕으로, 신용도가 낮은 근로자를 대상으로 지원하는 정책금융 상품이다 . 저축은행·상호금융·보험 등 다양한 업권에서 공급되고 있다.

최근 1년 동안 3개월 이상 일한 경력이 있는 직장인의 연 소득이 3500만원 이하인 경우 개인신용평점과 무관하게 신청 가능하며, 연 소득이 4500만원인 경우에는 개인신용평점이 하위 20%(지난해 기준 KCB 700점 , NICE 749점 이하 )에 해당하는 경우에 신청이 가능하다.

최근 5년간 근로자햇살론 대출 건수는 2021년 33만7797건, 2022년 31만3044건, 2023년 34만6038건을 기록했으며 지난해에도 34만660건으로 높은 수준을 이어갔다. 올해 역시 증가세가 지속될 것으로 보인다.

대출 규모는 2021년 3조4597억원, 2022년 3조8285억원, 2023년 3조4342억원, 지난해 2조8087억원을 기록했고, 올해는 8월 말 기준 2조3350억원으로 지난해 실적을 넘어설 가능성이 크다.

특히 보험업권의 성장세가 두드러진다. 보험사 근로자햇살론은 2022년 12월 도입돼 첫해 169건에서 지난해 214건으로 늘었으며, 올해 8월 말 현재 319건을 기록해 이미 지난해 전체 건수를 넘어섰다.

금리 부담도 여전히 만만치 않다. 근로자햇살론의 평균 대출금리는 2021년 7.6%에서 2023년 10.0%까지 치솟았다가 2024년 9.2%, 올해 8월 현재 7.8% 수준을 보인다 .

근로자햇살론 수요 확대와 함께 대위변제율(서금원이 차주를 대신해 원금을 갚아준 비율) 도 꾸준히 상승하고 있다. 서금원 자료에 따르면 전체 대위변제율은 2021년 10.6%에서 지난해 12.7%로 높아졌으며, 올해 8월 말 현재도 12.5%를 기록 중이다. 특히 저축은행업권의 경우 2021년 11.6%에서 올해 13%대 중반으로 뛰어 전체 상승을 견인한 것으로 나타났다.

민 의원은 "최근 근로자햇살론 대출금리가 소폭 하락했지만 서민 입장에서 7~9%대 금리는 여전히 상당한 상환 압박"이라고 지적하며 "근로자햇살론이 서민 금융의 안전망 역할을 지속하려면 정부가 금리 부담 경감과 재원 확대, 위험 관리 등 선제적이고 종합적인 대책을 조속히 마련해야 한다"고 강조했다.





