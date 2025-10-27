롯데바이오로직스, 獨 CPHI 참가…글로벌 CDMO 시장 공략

롯데바이오로직스는 이달 28일부터 30일(독일 현지시간)까지 독일 프랑크푸르트에서 열리는 'CPHI 월드와이드(Worldwide)'에 참가한다고 27일 밝혔다.

롯데바이오로직스 CPHI 월드와이드 단독 전시 부스. 롯데바이오로직스

롯데바이오로직스가 올해로 네 번째 참가하는 'CPHI 월드와이드'는 1990년 시작돼 매년 유럽 주요 도시에서 열리는 세계 최대 규모의 제약바이오 컨퍼런스다. 이번 행사는 전세계 2400여개 이상의 기업과 6만명 이상의 방문객이 찾을 것으로 예상돼 글로벌 제약바이오 업계의 열띤 교류의 장이 될 것으로 보인다.

행사 1일차에는 장건희 기술개발부문장이 항체약물접합체(ADC) 세미나 세션의 연사로 나서 '롯데바이오로직스 ADC 플랫폼, 바이오 접합 개발 및 생산의 가속화'를 주제로 롯데바이오로직스 ADC 생산시설의 경쟁력을 알린다.

같은 날 전시부스에서는 장준영 글로벌 BD부문장의 인부스 프레젠테이션(In Booth Presentation)을 통해 듀얼 사이트(Dual Site) 이점과 시러큐스 바이오 캠퍼스의 5000ℓ 바이오리액터 운용 강점 등 검증된 품질 경쟁력을 강조할 예정이다. 2일차에는 장건희 부문장이 인부스 프레젠테이션 발표로 일반 방문객들에게도 글로벌 ADC CDMO(위탁개발생산)로서의 차별화된 경쟁력에 대해 발표할 계획이다.

다양한 이벤트도 함께 진행해 고객 접점도 더욱 확대할 예정이다. 전시부스 내 '이벤트 존(Event Zone)'에서는 암세포 항원을 표적으로 하는 ADC를 형상화한 다트게임 이벤트를 진행한다. 1일차와 2일차 오후에는 인부스 프레젠테이션 진행 시간에 맞춰 '해피 아워 이벤트(Happy Hour Event)'도 예정돼 있다. 이 시간 전시 부스를 찾는 방문객들에게 롯데 빼빼로와 독일 맥주, 샴페인 등 간단한 식음료를 제공해 편안한 분위기에서 소통할 수 있는 시간을 마련했다고 회사는 설명했다.

롯데바이오로직스는 '듀얼 사이트(Dual Site·이중 거점)'의 이점과 '검증된 품질 경쟁력'이라는 핵심 역량을 앞세워 글로벌 CDMO로서의 입지를 더욱 강화해 나갈 방침이다. 아울러, 최근 미국의 리쇼어링(Reshoring·본국 복귀) 추세에 대응 능력을 갖춘 최선의 파트너임을 유럽을 포함한 글로벌 잠재 고객들에게 강조할 전망이다.

박제임스 롯데바이오로직스 대표이사는 "시장의 변화에 빠르고 유연하게 대응할 수 있는 혁신적인 파트너의 역할을 강조할 것"이라며 "이번 행사뿐만 아니라 앞으로 있을 '월드 ADC'와 'JP모건 헬스케어 컨퍼런스' 등 국제 행사에서도 더욱 적극적인 파트너링을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



