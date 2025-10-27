본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

카카오페이증권, 27일부터 넥스트레이드 메인마켓 참여

김진영기자

입력2025.10.27 08:36

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최선집행주문시스템(SOR) 본격 가동
정규장서 KRX·NXT 동시 거래 지원

카카오페이증권이 국내 대체거래소(ATS) 넥스트레이드의 메인마켓에 본격 진입한다. 최선집행주문시스템(SOR)을 활용한 거래가 정식으로 시행되며, 투자자는 보다 유리한 가격 조건에서 주식 거래를 체결할 수 있게 된다.


카카오페이증권은 27일부터 넥스트레이드 메인마켓에 참여한다고 이날 밝혔다. 지난 3월 프리마켓(오전 8시~8시 50분)과 애프터마켓(오후 3시 40분~8시) 중심의 조건부 참여에 이어, 정규장 시간대(오전 9시~오후 3시 20분)까지 거래 범위를 확대한 것이다.

카카오페이증권, 27일부터 넥스트레이드 메인마켓 참여
AD
원본보기 아이콘

회사는 그간 시스템 안정화와 거래 검증 절차를 완료하고 감독 기관의 실사를 통과해 메인마켓 참여를 위한 기술적 요건을 모두 충족했다.

넥스트레이드 메인마켓 참여로 카카오페이증권의 주식 거래는 한국거래소와 넥스트레이드 두 시장에서 동시에 이뤄지게 된다. 사용자가 제출한 '매매주문'은 주문 전송 시점에 가장 최선의 거래 조건을 제공하는 시장으로 자동 분배(SOR)되며, 이를 통해 체결 효율성과 투자자 만족도를 높일 수 있다.


SOR 시스템은 투자자에게 최적의 가격·속도·수수료 조건을 실시간으로 탐색해 주문을 자동 배분하는 구조다. 이번 개편으로 사용자는 동일한 주문을 제출하더라도, 시장 간 경쟁을 통해 더 나은 체결 가격을 기대할 수 있게 됐다.


현재 넥스트레이드에서는 코스피·코스닥에 상장된 약 650개 종목을 거래할 수 있으며, 향후 넥스트레이드 업무규정 개정에 따라 거래 대상 종목이 점진적으로 확대될 전망이다.

카카오페이증권은 "이번 넥스트레이드 메인마켓 참여는 투자자에게 더 유리한 거래 환경을 제공하기 위한 '최선집행의무'의 실질적 이행"이라며 "시장 간 가격 격차를 실시간으로 탐색해 사용자가 가장 효율적인 조건으로 거래할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고 "정부 대응 나서야" "우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

사전 서약만 300만명…연명의료 중단 이행 5만건 넘었다

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

트럼프 "2020년 대선은 조작" 또 주장…법무부에 수사 촉구

새로운 이슈 보기