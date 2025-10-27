카카오페이증권, 27일부터 넥스트레이드 메인마켓 참여

최선집행주문시스템(SOR) 본격 가동

정규장서 KRX·NXT 동시 거래 지원

카카오페이증권이 국내 대체거래소(ATS) 넥스트레이드의 메인마켓에 본격 진입한다. 최선집행주문시스템(SOR)을 활용한 거래가 정식으로 시행되며, 투자자는 보다 유리한 가격 조건에서 주식 거래를 체결할 수 있게 된다.

카카오페이증권은 27일부터 넥스트레이드 메인마켓에 참여한다고 이날 밝혔다. 지난 3월 프리마켓(오전 8시~8시 50분)과 애프터마켓(오후 3시 40분~8시) 중심의 조건부 참여에 이어, 정규장 시간대(오전 9시~오후 3시 20분)까지 거래 범위를 확대한 것이다.

회사는 그간 시스템 안정화와 거래 검증 절차를 완료하고 감독 기관의 실사를 통과해 메인마켓 참여를 위한 기술적 요건을 모두 충족했다.

넥스트레이드 메인마켓 참여로 카카오페이증권의 주식 거래는 한국거래소와 넥스트레이드 두 시장에서 동시에 이뤄지게 된다. 사용자가 제출한 '매매주문'은 주문 전송 시점에 가장 최선의 거래 조건을 제공하는 시장으로 자동 분배(SOR)되며, 이를 통해 체결 효율성과 투자자 만족도를 높일 수 있다.

SOR 시스템은 투자자에게 최적의 가격·속도·수수료 조건을 실시간으로 탐색해 주문을 자동 배분하는 구조다. 이번 개편으로 사용자는 동일한 주문을 제출하더라도, 시장 간 경쟁을 통해 더 나은 체결 가격을 기대할 수 있게 됐다.

현재 넥스트레이드에서는 코스피·코스닥에 상장된 약 650개 종목을 거래할 수 있으며, 향후 넥스트레이드 업무규정 개정에 따라 거래 대상 종목이 점진적으로 확대될 전망이다.

카카오페이증권은 "이번 넥스트레이드 메인마켓 참여는 투자자에게 더 유리한 거래 환경을 제공하기 위한 '최선집행의무'의 실질적 이행"이라며 "시장 간 가격 격차를 실시간으로 탐색해 사용자가 가장 효율적인 조건으로 거래할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



