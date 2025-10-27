"요양원 심정지 2건·지하철 출산 1건 터지길"…SNS에 글 올린 기간제 구급대원

소방 당국, 해당 직원 특별 교육

한 구급대원 대체 인력 근로자가 올린 SNS 게시물.

한 119안전센터 사무실에서 부적절한 내용의 글을 작성하고 사회관계망서비스(SNS)에 올린 사건과 관련해 소방당국이 작성자를 확인하고 교육 등 조치에 나섰다.

27일 연합뉴스와 인천소방본부에 따르면 지난달 개인 인스타그램 계정에 올라온 '요양원 심정지 2건 터지게 해주세요' 등 상식에 어긋난 글 게시자는 남동소방서 모 119안전센터에서 근무하는 구급대원 대체 인력 기간제 근로자 A씨로 확인됐다.

사진에는 구급센터 사무실에서 소방서 근무복을 입은 3명이 앉아 있었으며, "오늘 15건 이상 나가게 해주세요. 요양원 심정지 2건 터지게 해주세요. 지하철 화장실 출산 1건 터지게 해주세요. 하늘의 계신 모든 신들이여 부탁합니다"라는 문구가 적혀 있었다.

조사 결과 A씨는 "악의적인 의도는 없었으며, 사무실에서 글을 썼고 장난으로 올렸다"라고 진술한 것으로 전해졌다. 사건이 외부로 알려진 후 부담을 느낀 A씨는 최근까지 휴가를 냈던 것으로도 알려졌다.

국민신문고를 통해 민원을 접수한 소방당국은 이번 일로 조직에 대한 이미지가 손상됐다고 보고 A씨에게 SNS 윤리수칙을 비롯한 특별 교육을 실시했다. 다만 평소 근무 태도와 동료 관계 등을 감안해 별도 징계는 하지 않았다.

인천소방본부는 유사 사례를 방지하기 위해 기간제 구급대원 18명과 소방공무원인 구급대원 600여명을 대상으로 행정안전부 공직자 SNS 가이드라인 자료 등을 활용한 교육을 이달 말까지 진행할 예정이다.





