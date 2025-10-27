본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

서초구, ‘개방형 제연 흡연시설’로 대통령상 수상

김민진기자

입력2025.10.27 08:25

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대한민국 공공디자인대상
공존형 도시환경조성 사례로 평가

서울 서초구(구청장 전성수)는 ‘2025 대한민국 공공디자인대상’ 시상식에서 대상인 대통령상을 수상했다. 구는 2020년 ‘언택트 선별진료소’로 대통령상을 받은 데 이어 두 번째로 최고상을 수상하며, 전국 기초지자체 중에서도 손꼽히는 공공디자인 선도 자치단체로 자리매김했다고 밝혔다.

‘2025 대한민국 공공디자인대상’ 시상식에서 전성수 서초구청장이 대통령상 수상 소감을 발표하고 있다. 서초구 제공.

‘2025 대한민국 공공디자인대상’ 시상식에서 전성수 서초구청장이 대통령상 수상 소감을 발표하고 있다. 서초구 제공.

AD
원본보기 아이콘

서초구가 대통령상을 받은 작품은 ‘기술과 디자인으로 새로운 흡연문화 만들기’로 흡연자와 비흡연자 간의 갈등 완화와 도심 속 거리 흡연 문제 해결이라는 사회적 난제를 디자인의 혁신으로 풀어낸 사례다.


대표 사업인 ‘개방형 제연 흡연시설(서초 에어흡연)’은 기술과 디자인을 융합해 담배 연기와 냄새의 외부 확산을 최소화한 공존형 공간으로 평가받았다. 강남대로 이면도로 등 흡연 밀집지역을 중심으로 설치돼 거리 환경 개선은 물론, 주민 불편 해소에도 기여했다.

이 시설은 에어커튼을 적용해 연기의 외부 확산을 차단하고, 회오리 공법이 적용된 특허 제연정화장치 4대를 탑재해 정화된 공기를 배출한다. 또한 자동 소화 기능이 내장된 대용량 재떨이를 설치해 안전성과 편의성을 강화했다.


전성수 서초구청장은 “이번 수상은 공공디자인을 통해 도시미관을 개선하고 사회문제를 해결하고자 노력해온 서초구 행정의 결실”이라며 “앞으로도 대한민국을 선도하는 디자인행정을 통해 구민의 삶의 질을 높이고, 모두가 공존하는 도시환경을 만들어 가겠다”고 말했다.


시상식은 지난 24일 코사이어티 서울숲에서 열렸다. 이 상은 문화체육관광부가 주최하고 한국공예·디자인문화진흥원이 주관한다. 올해는 ‘공존: 내일을 위한 공공디자인’을 주제로 총 15개 수상작이 선정됐다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고 "정부 대응 나서야" "우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

사전 서약만 300만명…연명의료 중단 이행 5만건 넘었다

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

트럼프 "2020년 대선은 조작" 또 주장…법무부에 수사 촉구

새로운 이슈 보기