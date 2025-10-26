본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

경기관광공사, 도내 보육원생 대상 '임진각 문화탐방' 개최

이영규기자

입력2025.10.26 11:32

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기관광공사가 지난 24일 임진각 일원에서 도내 보육원(경동원) 아동 20여명을 대상으로 체험 프로그램을 운영했다.


경기관광공사는 이날 '평화여행'을 주제로 임진각 평화누리에서 파주 임진각 독개다리, 경의선 증기기관차 관람, 임진각 곤돌라 탑승, 캠프그리브스 내 밀리터리 DMZ(군번줄 만들기, 군복입기 등) 체험, DMZ 생생누리 견학, 평화랜드 체험 등 다양한 프로그램을 진행했다고 26일 밝혔다.

경기관광공사가 지난 24일 임진각 일원에서 도내 보육원생을 대상으로 즐거운 문화탐방 나들이 행사를 가졌다. 경기관광공사 제공

경기관광공사가 지난 24일 임진각 일원에서 도내 보육원생을 대상으로 즐거운 문화탐방 나들이 행사를 가졌다. 경기관광공사 제공

AD
원본보기 아이콘

조원용 경기관광공사 사장은 "이번 여행을 통해 참석 아동들이 평소 접하기 힘든 도내 관광자원을 경험하며 소중한 추억의 시간을 갖는 기회가 되었길 바란다"며 "앞으로도 공사 특성에 어울리는 사회공헌활동을 적극 발굴, 지원해 나가도록 하겠다"고 말했다.


한편 경기관광공사는 이번 행사와 별도로 2023년부터 도내 발달장애 가족 기차여행 지원을 지속적으로 추진하고 있다. 지난 15일에는 한국장애인부모협회(수원지부)와 협력해 120여명의 발달장애 가족들을 대상으로 안성 밤농장 체험여행을 진행했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 아직 되네"…규제 틈새 보이자 돈 싸 들고 몰린 사람들, 경매시장 '활활' [부동산AtoZ] "이게 아직 되네"…규제 틈새 보이자 돈 싸 들고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

"콜라보다 달달 쫀득"… 이 음료 매일 마셨다간 결석 위험

"여름에 덥고 불편"…육군, 베레모 단계적 폐지 추진한다

"2000만원짜린데"…순금 빨대 잃어버린 中남성의 사연

"배수구에 커피를 버려?" 벌금 30만원 부과한 '이 나라'

백악관에 연회장 짓는 트럼프…기업에 상납 강요 논란

삼성전자, 호주서 '가장 사랑받는 가전브랜드' 선정

새로운 이슈 보기