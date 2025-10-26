경기관광공사, 도내 보육원생 대상 '임진각 문화탐방' 개최

경기관광공사가 지난 24일 임진각 일원에서 도내 보육원(경동원) 아동 20여명을 대상으로 체험 프로그램을 운영했다.

경기관광공사는 이날 '평화여행'을 주제로 임진각 평화누리에서 파주 임진각 독개다리, 경의선 증기기관차 관람, 임진각 곤돌라 탑승, 캠프그리브스 내 밀리터리 DMZ(군번줄 만들기, 군복입기 등) 체험, DMZ 생생누리 견학, 평화랜드 체험 등 다양한 프로그램을 진행했다고 26일 밝혔다.

경기관광공사가 지난 24일 임진각 일원에서 도내 보육원생을 대상으로 즐거운 문화탐방 나들이 행사를 가졌다. 경기관광공사 제공

조원용 경기관광공사 사장은 "이번 여행을 통해 참석 아동들이 평소 접하기 힘든 도내 관광자원을 경험하며 소중한 추억의 시간을 갖는 기회가 되었길 바란다"며 "앞으로도 공사 특성에 어울리는 사회공헌활동을 적극 발굴, 지원해 나가도록 하겠다"고 말했다.

한편 경기관광공사는 이번 행사와 별도로 2023년부터 도내 발달장애 가족 기차여행 지원을 지속적으로 추진하고 있다. 지난 15일에는 한국장애인부모협회(수원지부)와 협력해 120여명의 발달장애 가족들을 대상으로 안성 밤농장 체험여행을 진행했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



