'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

안 읽은 메시지 5개 이상 최근 채팅방 1개

친구탭 복원 아직…카카오 "4분기 내 진행"

카카오가 최근 카카오톡에 인공지능(AI) 요약과 이모티콘 업데이트를 진행한 것으로 확인됐다.

'카나나' 요약. 카카오 제공 AD 원본보기 아이콘

26일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 카카오는 카카오톡 25.9.0 버전 업데이트를 통해 카나나(카카오 AI 서비스)가 읽지 않은 메시지를 요약해주는 기능을 정식 탑재했다.

이 기능을 켜면 카나나가 안읽음 폴더에 쌓인 메시지를 요약해 핵심 내용을 정리해준다. 요약 대상은 안 읽은 메시지가 5개 이상 있고, 24시간 이내 수신 메시지가 있는 1개 채팅방이다.

요약 기준은 툴팁으로 사용자에게 안내하며, 기준 변경 시 툴팁 문구에 반영한다. 카카오는 사용자 반응과 유용성을 지속 평가해 고도화한다는 계획이다. 요약 대상 채팅방 수 확대 여부도 검토한다.

카카오는 이번 업데이트에서 오픈채팅 커뮤니티 대화와 이모티콘 탭도 변경했다. 오픈채팅 탭에서 키워드를 검색하면 관련 정보가 있는 커뮤니티 대화를 찾을 수 있다.

이모티콘 탭의 경우 기본 이모티콘을 미니 탭으로 보내고, 검색 탭으로 이모티콘을 찾을 수 있게 했다. 116개의 기본 제공 이모티콘을 126개 미니 이모티콘으로 리뉴얼하고, 미니 탭에서 사용할 수 있도록 하는 업데이트도 포함됐다.

이와 함께 카카오는 오는 28일 카카오톡에 챗GPT를 적용한다고 예고했다. 카카오톡 상단 챗GPT를 누르면 별도 앱 설치 없이 오픈AI GPT-5 모델을 이용할 수 있다. 카카오톡 대화 도중 말풍선을 눌러 챗GPT에 질문도 할 수 있다. 선물하기, 예약하기, 카카오맵, 멜론 등 카카오의 다양한 서비스도 챗GPT를 활용해 이용할 수 있게 된다.

한편, 지난달 대개편 이후 사용자들로부터 혹평받은 친구탭은 예정대로 올해 4분기 내 원상 복구를 진행할 것으로 전해졌다. 카카오는 버전을 낮추는 기술적 차원의 롤백은 불가능하다는 입장이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>