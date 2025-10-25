본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

김동근 시장 "건강한 의정부시 위해 노력"…가족 운동회서 '화합' 강조

이종구기자

입력2025.10.25 18:23

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

의정부시 ,'가족 운동회, 무궁화꽃이 피었습니다' 성료
온 가족이 함께한 행복한 가을 운동회…80여 가족 참여 성황

경기 의정부시(시장 김동근)는 25일 모두의 운동장(시청 내)에서 가족 간 웃음과 행복을 나누는 '가족 운동회, 무궁화꽃이 피었습니다'를 성황리에 개최했다.

김동근 시장이 25일 '의정부시 가족 운동회,무궁화꽃이 피었습니다'에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 25일 '의정부시 가족 운동회,무궁화꽃이 피었습니다'에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 의정부시가족센터가 주관했으며 80여 가족, 230여 명이 참여해 가족 간 소통과 협력, 화합의 의미를 되새기는 뜻깊은 자리가 되었다. 참가자들은 다양한 체육활동과 게임을 통해 서로를 격려하고 응원하며 즐거운 추억을 쌓았다.


이날 운동회에서는 두뇌게임, 고깔 돌리기, 기억의 징검다리, 딱지치기, 줄다리기 등 세대가 함께 어울릴 수 있는 다채로운 프로그램이 진행되어 참가자들의 큰 호응을 얻었다. 특히 어린이와 부모가 한 팀이 되어 손을 맞잡고 환하게 웃음 짓는 모습은 현장을 따뜻하게 물들였다.

김동근 시장이 25일 '의정부시 가족 운동회,무궁화꽃이 피었습니다'에 참석해 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 25일 '의정부시 가족 운동회,무궁화꽃이 피었습니다'에 참석해 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공

원본보기 아이콘

김동근 시장은 "햇살 좋은 풍요로운 가을에 웃음소리 가득한 가족 운동회를 함께할 수 있어 무척 기쁘다"며 "앞으로도 가족, 이웃들과 화합할 수 있는 기회를 많이 마련해 건강한 의정부시가 되도록 노력하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한동훈 "계엄날 밤 1초도 망설인바 없다…겁 먹은 건 이재명" 한동훈 "계엄날 밤 1초도 망설인바 없다…겁 먹은 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"절에서 인연 찾을래"…여성이 더 많이 몰렸다

호텔 대신 맥도날드서 '쿨쿨'…中 Z세대의 '특수부대 여행'

"이재명 대통령이 꿈에 나와서…" 복권 1·2등 동시 당첨, 21억 '대박'

울부짖는 1살 아기에게 강제로 문신을…'황당·분노'

치솟던 '라부부' 인기 사그라드나…검색량·리셀가 '뚝'

'여자 아베' 다카이치 총리 집권…아베노믹스 재개될까

조현, 동남아 주재 공관장들과 화상회의…"초국가범죄 총력대응"

새로운 이슈 보기