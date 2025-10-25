평창군, 2025 농림어업총조사 조사요원 65명 모집





강원도 평창군은 오는 12월 1일부터 22일까지 실시되는 2025 농림어업총조사의 성공적 현장 조사를 위해 65명의 조사요원을 오는 27일부터 11월 12일까지 모집한다고 25일 밝혔다.

모집 인력은 현장 방문 조사, 응답자 안내, 조사 자료 작성 등 다양한 임무를 수행하게 된다.

조사요원 지원 자격은 만 18세 이상 대한민국 국민으로, 조사 기간(12월 1일~2일) 동안 현장 조사 활동에 전념할 수 있어야 하며, 통계조사 경험자는 우대할 예정이다. 또한, 조사 수행과 관련하여 필요시 태블릿 또는 조사 전산시스템 등 장비 활용이 가능해야 한다.

모집된 조사요원은 사전에 소정의 교육과 훈련받고 조사 대상 농림 어가를 직접 방문해 조사를 수행하며, 담당 구역별로 태블릿PC를 활용해 응답 자료 등을 입력·전송하게 된다.

지원 분야별(총관리자, 조사 관리자, 조사 지원 담당자, 조사원) 채용 기간, 수행업무가 다르므로 모집 관련 자세한 사항은 평창군청 홈페이지 채용 공고, 또는 농림어업총조사 홈페이지에서 농림어업총조사 조사요원 모집 공고문을 확인할 필요가 있다.

심재국 평창군수는 "정확한 농림어업총조사 결과는 향후 각종 국가 정책과 지역 발전의 기초 자료로 활용되는 만큼 현장 조사요원의 역할이 매우 중요하다"며 "책임감 있고 성실한 인재의 적극적인 지원을 기대한다"고 밝혔다.

지원은 통계청 홈페이지 또는 평창군청 방문을 통해 할 수 있으며, 최종 선발자는 별도의 교육을 이수한 후 현장에 투입된다. 한편, 평창군은 조사요원 모집을 비롯해 홍보 강화 및 조사 품질 제고를 위해 전국적으로 안내문 배포, 온라인 및 오프라인 안내 등 다양한 지원을 병행할 계획이다.





