일본은행, 내주 금리 동결 전망…美관세 영향 더 지켜볼 듯

일본 중앙은행인 일본은행이 내주 개최하는 금융정책결정회의에서 기준금리를 동결할 가능성이 크다고 마이니치신문과 아사히신문이 25일 보도했다.

일본은행은 '적극 재정'을 내세운 다카이치 사나에 내각과 의사소통할 시간이 필요하다고 판단해 금리 인상을 보류할 것으로 보인다고 마이니치가 전했다.

일본은행은 오는 29∼30일 금융정책결정회의를 개최한다. 현행 금리는 '0.5% 정도'로, 지난 1월 인상된 이후 5회 연속 동결됐다.

일본은행은 물가가 2% 이상 오르고 있고 실질금리가 극히 낮은 수준이라는 점을 고려해 향후 금리를 인상하겠다는 입장을 고수하고 있다.

지난달 회의에서는 위원 9명 중 2명이 금리를 0.75%로 인상할 것을 제안했다.

다카이치 총리는 지난 21일 취임 기자회견에서 "경제정책의 최종적 책임은 정부가 가진다"고 언급하며 정부가 금융정책에 적극적으로 관여하겠다는 뜻을 나타냈다.

다카이치 총리는 지난해 집권 자민당 총재 선거에서는 금리 인상에 반대한다는 의사를 명확히 표명하기도 했다.

마이니치는 "다카이치 정권의 최대 과제는 인플레이션 대책"이라며 기준금리를 낮은 수준으로 억제할 경우 엔화 약세가 지속되고 수입 물가가 오를 수 있다고 짚었다.

아사히는 일본은행이 도널드 트럼프 미국 행정부 관세 정책의 영향을 조금 더 지켜보기 위해 금리 인상을 보류할 것으로 관측했다.

일본 금융시장에서는 일본은행이 12월 이후 금리를 올릴 것이라는 견해가 우세하다고 마이니치가 전했다.





