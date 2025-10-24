경기소방, 수능 시험장 350곳 '화재 안전점검'

경기도소방재난본부가 다음 달 13일 예정된 '2026학년도 대학수학능력시험'을 앞두고 도내 시험장 350곳에 대한 화재 안전 점검을 실시한다.

이번 점검은 수험생들이 안전한 환경에서 시험에 집중할 수 있도록 하기 위한 조치다.

주요 점검 사항은 ▲소방시설의 유지·관리 상태 ▲피난통로 확보 및 장애요인 사전 제거 ▲출입구·비상구 개방 여부 ▲듣기평가 시간 중 오작동 대비 요령 ▲시험 당일 유의사항에 대한 안전 컨설팅 등이다.

특히 점검 과정에서 소방시설 불량이나 피난 동선상 위험 요소가 발견될 경우 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 보완하고, 필요한 사안은 수능 이전까지 관계기관과 협의해 개선을 완료할 계획이다.





