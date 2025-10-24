트럼프, 바이낸스 설립자 자오창펑 사면

백악관 "바이든 가상화폐 전쟁 끝나"

WSJ "바이낸스, 트럼프 일가 도와"…이해충돌 논란

도널드 트럼프 미국 대통령이 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스의 자오창펑 설립자를 전격 사면했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 23일(현지시간) 설명을 통해 "트럼프 대통령이 헌법이 부여한 권한에 따라 가상화폐와의 전쟁을 벌여 온 (조) 바이든 행정부에서 기소된 자오를 사면했다"고 밝혔다.

그는 "바이든 행정부는 가상화폐 산업을 처벌하려는 목적으로 사기 혐의나 신원이 확인된 피해자가 없음에도 자오를 추적했다"며 "바이든 행정부의 이런 조치는 기술-혁신 분야의 글로벌 리더인 미국의 명성을 심각하게 훼손했다. 바이든 행정부의 가상화폐 전쟁은 끝났다"고 설명했다.

자오는 2017년 바이낸스를 설립해 전 세계 이용자가 3억명에 달하는 세계 최대 가상화폐 거래소로 성장시켰다. 그러나 2023년 자금세탁방지법 위반 등 혐의로 기소돼 4개월간 복역했다.

미 현지 언론은 바이낸스가 트럼프 대통령 일가의 가상화폐 사업을 지원해 왔다는 점에서 이번 사면과 관련해 이해충돌 논란이 커지고 있다고 지적했다. 앞서 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령 일가가 가상화폐 사업을 통해 2024년 선거 이후 45억달러를 벌어들였고, 이는 바이낸스가 은밀히 관리하는 거래 플랫폼과 파트너십의 도움을 받았다고 보도했다.

자오는 이날 자신의 사회관계망서비스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "오늘 사면에 깊은 사의를 표하며 공정성, 혁신, 정의에 대한 미국의 헌신을 지지하는 트럼프 대통령께도 감사드린다"면서 "미국을 가상화폐 수도로 만들고 전 세계적으로 웹3를 발전시키기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



