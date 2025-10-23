본문 바로가기
대통령실

대통령실, 부동산 민심 "엄중히 귀 기울이고 있다"

임철영기자

입력2025.10.23 18:01

이상경 국토부 차관 발언 파문 등 예의 주시

대통령실이 지난 10월 15일 부동산 대책 발표 이후 국민의 목소리에 귀를 기울이고 있다고 밝혔다.

김남준 대통령실 대변인이 23일 서울 용산 대통령실에서 이날 열린 수석보좌관회의 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

23일 김남준 대통령실 대변인은 용산 대통령실에서 이상경 국토교통부 제1차관의 대국민 사과 등에 대한 입장을 묻는 말에 포괄적으로 답변을 드리겠다며 "여러 사안과 국민의 목소리에 신중히, 그리고 엄중히 귀 기울이고 있다"고 말했다.


앞서 파문을 일으킨 이 차관의 발언을 포함해 부동산 대책 이후 민심의 변화를 예의주시하고 있다는 취지의 답변으로 풀이된다.

관련해 이재명 대통령은 이날 주재한 수석보좌관 회의에서 부동산 민심과 관련한 발언은 따로 하지 않았다고 김 대변인은 전했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
