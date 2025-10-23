주광덕 시장 "참여형 정원도시로 한걸음…하나의 큰 정원되도록 지원"

남양주시, '2025 남양주 정원문화박람회 성과공유회' 개최

주광덕 시장 "시민이 기획하고 즐긴 축제"…정원도시 실현 협력 다짐

경기 남양주시(시장 주광덕)는 23일 남양주정원지원센터에서 '2025 남양주 정원문화박람회 성과공유회'를 열었다.

남양주시가 23일 남양주정원지원센터에서 '2025 남양주 정원문화박람회 성과공유회'를 열고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 성과공유회는 시민이 함께 만들어 간 정원문화박람회의 결과를 돌아보고 시민의 의견을 수렴해, 향후 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 시는 이번 행사를 통해 시민참여형 정원문화 확산의 기반을 다지고, 정원도시 남양주로 나아가기 위한 방향을 공유했다.

이날 행사는 시민정원사 및 시민추진단 33명이 참석한 가운데 △박람회 추진 성과 공유 △시민정원사 활동 사례 발표 △자유토론 및 의견수렴 순으로 진행됐다.

현장에서는 시민정원사들이 정원문화 프로그램과 해설 프로그램 운영 사례를 공유하며 시민이 주도한 박람회의 현장을 소개했다. 참석자들은 이번 박람회를 통해 시민이 직접 기획하고 참여한 점을 높이 평가했다.

주광덕 시장은 "이번 남양주정원문화박람회는 시민이 기획하고 함께 즐긴 진정한 시민축제였다"며 "정원을 통해 남양주 전체가 하나의 큰 정원으로 이어질 수 있도록 시가 적극 지원하겠다"고 말했다.

주광덕 남양주시장이 23일 남양주정원지원센터에서 '2025 남양주 정원문화박람회 성과공유회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

시는 이날 수렴한 의견을 향후 박람회 운영과 정원문화 정책에 반영하고, 시민정원사와의 협력체계를 강화해 '시민이 만드는 정원도시 남양주'를 실현해 나갈 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



