대전 우암사적공원, 빛으로 새롭게 단장한다

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.23 11:04

숏뉴스
문화유산 LED 경관조명 사업 추진...5억원 투입해 내년 초 공개

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시가 대전 우암사적공원에 5억 원을 투입 공원 전역에 LED 경관조명 사업을 추진해 빛으로 새롭게 단장한다.


조선 중기의 대학자 우암 송시열 선생을 기리기 위해 조성된 대전 우암사적공원은 약 5만3000㎡ 규모로 조성돼 있다.

이번 사업을 통해 공원 내 남간정사(南澗精舍), 기국정(杞菊亭), 송자대전(宋子大全) 등 대전시 지정 문화유산의 건축미와 품격을 한층 높이는 한편, 야간에 공원을 이용하는 시민들의 안전과 편의성도 강화할 계획이다.


이번 사업은 공원 전체가 문화유산 보호구역으로 지정돼 있어, 일반 경관 조명사업과 달리 많은 전문가 자문과 여러 단계의 사전절차들을 거쳤다. 조명기구의 발열, 색온도, 광도 등 목조건축물에 영향을 미칠 수 있는 요소를 꼼꼼히 점검했으며, 시공 또한 지하 유구(遺構)의 훼손을 방지하기 위한 세심한 설계를 진행했다.


기본 테마는 남간정사를 시작으로 장판각, 유물관, 이직당, 덕포루로 이어지는 산책로를 따라, 우암 선생의 삶과 학문을 하나의 스토리로 구현하는 것으로, 디자인 측면에서도 전통 경관의 미학을 살리기 위한 세심한 연출이 더해졌다.

특히 남간정사 연못과 덕포루 앞 연지(蓮池)를 경관 포인트로 설정, 수면 위에 은은히 빛을 비추는 수경 조명 연출로 신비하면서도 우아한 우암사적공원만의 특색있는 야경을 만들어낼 예정이다.


이번 사업은 대전 동구의 우암사적공원을 대전의 대표 관광 인프라로 발전시키고자 한 정명국 대전시의원(국민의힘, 동구)의 제안으로 시작됐는데, 시는 금번 사업의 성과를 바탕으로 도심 내 문화유산의 경관 조명사업을 단계적으로 확대할 방침이다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

안준호 유산관리팀 과장은 "시민의 일생 속 문화유산의 매력을 알리고, 문화유산은 물론 시민의 안전을 함께 도모하는 경관조명 사업을 통해, 일류도시 대전의 품격을 높여가겠다"고 밝혔다.


현재 우암사적공원 경관조명 사업은 설계와 문화유산위원회 및 경관위원회 심의를 모두 마치고, 이번 주 중 착공에 들어가 연말까지 공사를 완료할 예정이다. 그리고 점등식은 다른 기타 공원 내 시설 정비가 마무리되는 내년 초, 인근 주민과 시민들을 초청해 개최할 예정이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
