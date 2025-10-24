동국대 치유와행복융합연구원, '마음챙김 교육' 워크숍 개최

동국대학교 치유와행복융합연구원은 오는 26일 교내 혜화관 고순청세미나실에서 마음챙김 교육을 주제로 한 명상 워크숍을 (사)한국명상심리상담연구원과 공동 개최한다.

이번 워크숍은 전 세계적으로 마음챙김 교육을 확산시키고 있는 하버드 의과대학 소속 크리스토퍼 윌라드(Christopher Willard) 교수가 직접 내한해 진행한다.

윌라드 교수는 임상심리학자이자 마음챙김 교육 컨설턴트로, 아이들과 청소년, 교사들을 대상으로 한 다양한 프로그램을 개발·보급해 왔다. 국내 독자들에게는 'ABC 호흡놀이' '어떻게 아이 마음을 내 마음처럼 자라게 할까' 등 저서 및 번역서로 알려져 있다.

워크숍에서는 ▲마음챙김의 기본 개념에 대한 이해 ▲실습 중심의 마음챙김 명상 기법 체험 ▲부모와 교육자를 위한 자기 돌봄 ▲아동의 발달과 개인적 특성을 고려한 전략 등을 확인할 수 있다.

더해 워크숍은 비대면(Zoom)으로도 열려, 원격으로도 참여할 수 있다.

치유와행복융합연구원장 서광스님은 "이번 워크숍에서 윌라드 박사가 제공하는 다양한 명상과 심리 교육들은 실제 학교 현장과 가정에서 활용하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



