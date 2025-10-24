본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

교육

동국대 치유와행복융합연구원, '마음챙김 교육' 워크숍 개최

변선진기자

입력2025.10.24 08:51

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동국대학교 치유와행복융합연구원은 오는 26일 교내 혜화관 고순청세미나실에서 마음챙김 교육을 주제로 한 명상 워크숍을 (사)한국명상심리상담연구원과 공동 개최한다.

동국대 치유와행복융합연구원 '마음챙김 교육' 워크숍 포스터. 동국대학교

동국대 치유와행복융합연구원 '마음챙김 교육' 워크숍 포스터. 동국대학교

AD
원본보기 아이콘

이번 워크숍은 전 세계적으로 마음챙김 교육을 확산시키고 있는 하버드 의과대학 소속 크리스토퍼 윌라드(Christopher Willard) 교수가 직접 내한해 진행한다.


윌라드 교수는 임상심리학자이자 마음챙김 교육 컨설턴트로, 아이들과 청소년, 교사들을 대상으로 한 다양한 프로그램을 개발·보급해 왔다. 국내 독자들에게는 'ABC 호흡놀이' '어떻게 아이 마음을 내 마음처럼 자라게 할까' 등 저서 및 번역서로 알려져 있다.

워크숍에서는 ▲마음챙김의 기본 개념에 대한 이해 ▲실습 중심의 마음챙김 명상 기법 체험 ▲부모와 교육자를 위한 자기 돌봄 ▲아동의 발달과 개인적 특성을 고려한 전략 등을 확인할 수 있다.


더해 워크숍은 비대면(Zoom)으로도 열려, 원격으로도 참여할 수 있다.


치유와행복융합연구원장 서광스님은 "이번 워크숍에서 윌라드 박사가 제공하는 다양한 명상과 심리 교육들은 실제 학교 현장과 가정에서 활용하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

연예인 병역기피 난리난 이 나라…입대 앞둔 청년들 "살 찌워야해"

소수인종 우대 안했더니…하버드대 신입생, 흑인 줄고 아시아계 늘고

'잘자요 아가씨' 음원 中에 뺏겼던 다나카…해결됐지만 불안 왜?

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기