[포토] 원달러 환율 1430원대 거래 시작

코스피 지수가 전 거래일 대비 51.30포인트 하락한 3832.38에 거래를 시작한 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 한국은행의 금리 결정을 앞두고 1430원대로 개장했다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>