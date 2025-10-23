코스피 지수가 전 거래일 대비 51.30포인트 하락한 3832.38에 거래를 시작한 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 한국은행의 금리 결정을 앞두고 1430원대로 개장했다.
꼭 봐야할 주요뉴스국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 원달러 환율 1430원대 거래 시작
2025년 10월 23일(목)
코스피 지수가 전 거래일 대비 51.30포인트 하락한 3832.38에 거래를 시작한 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 한국은행의 금리 결정을 앞두고 1430원대로 개장했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"뭔가 잘못됐다" 발칵…사상 첫 모기 등장에 '얼음의 나라' 긴장
"이진호 여자친구 사망… 누가 신고하겠나" 국감서도 질타
"만취 상태로 비행기 탔다" 목격담 나오자…소유가 띄운 기내 적정음주 기준은?
"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락
매일 걷는다고? 이렇게 걸어야 사망위험 40% '뚝'…건강 지키는 걷기 방법은
천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발
1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"
"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진
北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"