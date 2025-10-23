본문 바로가기
삼화페인트, E-순환거버넌스와 폐전자제품 자원순환 협약

이성민기자

입력2025.10.23 09:06

자원선순환 체계 구축해 ESG 경영 강화
일부 수익금 사회공헌기금 조성

삼화페인트공업은 22일 E-순환거버넌스와 폐전기·전자제품 재활용 활성화를 목적으로 한 '자원순환 실천을 위한 업무협약'을 체결했다고 23일 밝혔다.


이번 협약은 삼화페인트의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 전국 사업장에서 발생하는 폐전자제품을 친환경적으로 회수·재활용해 자원선순환 구조를 구축하기 위해 마련됐다.

삼화페인트, E-순환거버넌스와 폐전자제품 자원순환 협약
삼화페인트는 주요 사업장에서 사용이 종료되거나 불용 처리된 전자제품을 E-순환거버넌스에 위탁해 안전하고 체계적으로 처리할 예정이다. E-순환거버넌스는 수거된 폐전자제품을 친환경 공정을 통해 재활용하고, 자원 순환 과정에서의 온실가스 감축 인증서와 순환자원 생산 확인서를 발급해 ESG 성과를 정량화한다.

이를 통해 삼화페인트는 폐기물 처리 과정에서의 환경적 영향을 최소화하고, ESG 성과 관리 체계를 강화할 계획이다. 재활용 과정에서 발생한 일부 수익금은 사회공헌기금으로 조성돼 지역사회에 기부된다.


삼화페인트 관계자는 "환경적 책임과 사회적 가치를 함께 실현하는 지속가능한 경영 체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
