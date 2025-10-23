농협은행, 우수고객·양준혁 스포츠재단과 농가 일손 도와

NH농협은행이 수확 철을 맞아 22일 경기 포천 창수면 소재 과수농가를 찾아 농촌일손돕기를 실시했다고 밝혔다.

이날 일손돕기에는 최동하 농협은행 수석부행장을 비롯한 농협은행 임직원들과 경기지역의 우수고객, 양준혁 스포츠재단이 함께해 사과 수확 및 선별 작업 등을 도왔다. 농가소득 증대를 위해 직접 수확한 사과를 구입하기도 했다.

최동하 수석부행장은 "이번 일손돕기가 수확 철 일손 부족으로 어려움을 겪는 농업인들에게 도움이 되었으면 한다"며 "앞으로도 농협은행은 전사적인 역량을 모아 지속가능한 농업, 농촌 구현에 앞장설 것"이라고 말했다.

최동하 농협은행 수석부행장(사진 왼쪽부터), 양준혁 양준혁 스포츠재단 이사, 신분옥 우수고객이 기념촬영을 하고 있다. 농협은행





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



