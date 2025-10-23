본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

농협은행, 우수고객·양준혁 스포츠재단과 농가 일손 도와

오규민기자

입력2025.10.23 09:03

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

NH농협은행이 수확 철을 맞아 22일 경기 포천 창수면 소재 과수농가를 찾아 농촌일손돕기를 실시했다고 밝혔다.


이날 일손돕기에는 최동하 농협은행 수석부행장을 비롯한 농협은행 임직원들과 경기지역의 우수고객, 양준혁 스포츠재단이 함께해 사과 수확 및 선별 작업 등을 도왔다. 농가소득 증대를 위해 직접 수확한 사과를 구입하기도 했다.


최동하 수석부행장은 "이번 일손돕기가 수확 철 일손 부족으로 어려움을 겪는 농업인들에게 도움이 되었으면 한다"며 "앞으로도 농협은행은 전사적인 역량을 모아 지속가능한 농업, 농촌 구현에 앞장설 것"이라고 말했다.

최동하 농협은행 수석부행장(사진 왼쪽부터), 양준혁 양준혁 스포츠재단 이사, 신분옥 우수고객이 기념촬영을 하고 있다. 농협은행

최동하 농협은행 수석부행장(사진 왼쪽부터), 양준혁 양준혁 스포츠재단 이사, 신분옥 우수고객이 기념촬영을 하고 있다. 농협은행

AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기