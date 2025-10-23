동화자연마루, 타일형 강마루 '대형 정사각' 사이즈 출시

기존 대비 약 1.5배 넓은 대형 사이즈

'유럽 천연석' 신규 패턴 4종 추가 선봬



동화기업의 건장재 브랜드 동화자연마루는 타일형 강마루 '진 그란데 스퀘어'의 대형 정사각 사이즈를 출시한다고 23일 밝혔다.

진 그란데 스퀘어는 자사 타일형 강마루 '진 그란데'의 대형 사이즈 제품이다. 새로 추가된 정사각 규격은 805x805(㎜)으로 기존 정사각 제품 대비 약 1.5배 넓은 면적이다.

동화자연마루 진 그란데 스퀘어 '슬레이트 스틸'. 동화기업

새로 출시된 정사각 사이즈는 총 7가지 패턴으로 구성된다. 타일형 강마루의 트렌드를 이끈 인기 패턴 ▲사하라 라이트 ▲이모션 블랑 ▲몬테 화이트 3종에, ▲슬레이트 모티프 ▲슬레이트 스틸 ▲포틀랜드 모티프 ▲포틀랜드 스틸 등 신규 패턴 4종이 추가됐다. 신규 디자인은 고급스러운 유럽 천연석에서 영감을 얻은 고급스러운 색감과 질감을 반영했다.

특히 신규 사이즈 제품은 자사 초대형 벽재 '시그니월' 및 가구 도어재 '디하임'과도 패턴을 매칭할 수 있다. 바닥·벽·가구를 하나의 톤으로 구성해 공간의 통일성을 높일 수 있다.

스퀘어는 원목이나 합판 대비 내구성이 뛰어나다. 내수성과 내습성 또한 우수해 습기에 의한 변형을 최소화했다. 자사 독자 기술로 개발한 친환경 신소재 NAF 보드를 소재로 사용해 친환경성까지 갖췄다.

최식헌 동화기업 마케팅서비스 부문장은 "다양한 벽 자재와 조화롭게 어우러져 주거 공간은 물론 상업 공간에서도 감각적인 인테리어가 가능하도록 선택의 폭을 넓혔다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



