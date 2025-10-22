본문 바로가기
여야, 내년도 예산안 심사 일정 합의…다음달 17일 예산소위

박승욱기자

입력2025.10.22 19:12

숏뉴스
여야는 22일 내년도 예산안 심사를 위한 예산결산특별위원회 일정에 합의했다.


구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 25일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 발언하고 있다. 2025.8.25 김현민 기자

예결특위는 다음달 5일 예산안 공청회를 시작으로 다음달 6~7일 종합정책질의를 한다.

다음달 10~11일에는 경제부처, 다음달 12~13일에는 비경제부처 심사를 진행할 계획이다.


다음달 17일부터는 내년도 예산안의 감·증액을 심사하는 예산안조정소위가 본격 활동한다. 소위 의결을 거친 뒤 전체회의를 통해 내년도 예산안을 의결한다.


새해 예산안 국회 본회의 처리 법정 시한은 매년 12월 12일이지만 이재명 정부 출범 후 첫 예산안 심사인 만큼 여야 대치로 법정 시한 내 처리하기가 어려울 수 있다는 관측이 나온다.

야권에서는 국민성장펀드, 지역사랑상품권 등에 쓰일 정부 예산을 '무분별한 퍼주기'로 규정하고 공세를 펼칠 전망이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

