[2025국감]예경 무용 공모사업, 유인촌 지지 단체 54.5% 선정…6억7600만원

김재원 "심사위원이 다른 사업 지원자로"…이해충돌 지적

유인촌 문화체육관광부 장관(왼쪽)과 김장호 예술경영지원센터 대표 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

지난해 예술경영지원센터의 무용 분야 공모사업 심사 과정에서 정치적 편향과 이해충돌 정황이 드러났다. '지역맞춤형 중소규모 유통'과 '순수예술 전국 공연장 활성화' 사업에서 유인촌 전 문화체육관광부 장관 지지자들이 대표로 있는 단체가 다수 선정됐다. 일부 심사위원은 자신이 참여한 다른 사업의 지원자로 선정되기도 했다.

김재원 국회 문화체육관광위원회 의원은 22일 국정감사에서 "예경이 특정 정치세력의 지원 기관으로 전락했다"며 "공정해야 할 예술 행정이 심각하게 훼손됐다"고 지적했다.

김 의원실이 확보한 자료에 따르면, 지역맞춤형 중소규모 유통 사업에서는 지지 선언 단체가 전체 선정의 33.3%, 지원금 1억3200만원을 차지했다. 순수예술 전국 공연장 활성화 사업에서도 지지 선언 단체 비율은 54.5%, 지원금은 6억7600만원에 달했다.

김 의원은 심사위원과 지원자 간 이해충돌 문제도 지적했다. 2024년 관련 사업 심사위원 중 다수가 유인촌 지지선언자로 확인됐고, 일부는 자신이 참여한 다른 사업의 지원자로 선정됐다. 올해도 심사위원 C가 본인 단체로 지원해 최종 선정되는 등 같은 문제가 반복되고 있다.

김 의원은 또 무용계 비공식 조직 '무미생'이 사조직처럼 특정 인사들의 사업 심사와 지원 과정에 관여한다고 지적했다. 그는 "예경은 창작자 지원 기관이지, 특정 세력의 통로가 되어서는 안 된다"며 문체부에 공모와 심의 전 과정에 대한 전면 감사와 제도적 보완책 마련을 촉구했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



