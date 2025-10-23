본문 바로가기
"코스피, 실적 기반 상승…버블 아냐" 전문가들 진단 [3분 브리프]

입력2025.10.23 08:00

01분 03초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①코스피 상승 흐름에 과열 우려 나오지만…전문가들 "내년까지 강세장"
②9월 생산자물가지수, 전월 대비 0.4% 상승
③사상 최고치 경신한 국제 금값, 2013년 이후 12년 만에 최대폭 하락

MARKET INDEX
"코스피, 실적 기반 상승…버블 아냐" 전문가들 진단 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락 마감…미·중 긴장 고조 영향

○로이터 "美, 자국산 SW 대중 수출 규제 검토"

○넷플릭스·텍사스 인스트루먼트 실적 부진에↓

TOP 3 NEWS
■ 코스피 기록적 랠리에 고개드는 '버블론'…전문가들 "버블 아니다"
○코스피 연초 대비 60% 가량 올라…과열 우려 커져
○전문가 다수 "산업구조 변화 및 실적 기반 상승…버블 아냐"
○내년까지 증시 상승 지속 전망 우세
■ SKT 요금할인 기저효과…9월 생산자물가, 0.4% 뛰었다
○생산자물가 한 달 만에 반등
○전월 통신 요금 할인·주택 전력요금 누진 구간 완화 기저효과 작용
○일시 영향 통신 서비스·주택용 전력 제외 시 0.1% 상승 그쳐
■ "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락
○금값, 올 들어 60% 급등…차익 실현 매물 출회
○미·중 무역 합의 타결 전망에 안전자산 이탈
○은·백금도 동반 약세
그래픽 뉴스 : 중기부, '방산 4대 강국' 떠받칠 오픈 이노베이션 추진
○스타트업·중기 방산 진입 문턱 낮추려는 취지
○대기업 중심 조달 구조 개편 등 생태계 전환
○글로벌 방산 1400조원 육박…韓 존재감도 '쑥'

돈이 되는 法
■ 등기취소돼도 계약 유효 땐 차임 부당이득 아냐
○부동산 '등기 행위' 부인돼도 '출연 행위' 여전히 유효
○등기 말소 전 점유·사용 이익, 부당이득 아냐
○대법 "출연행위 존속 시 점유·사용 정당…상고 기각"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025102215534736700
■ 영국은 모든 사건에서 검사의 경찰 자문이 의무
○英 검사는 수사권 없지만 경찰 자문 의무화
○수사 단계부터 검·경 협력 체계적으로 진행
○韓 공소청 도입 논의…"협력 의무 구조 설계해야"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025102215561949888 
■ 연습 스윙하다 캐디 얼굴 가격 … "2000만 원 배상"
○골퍼, 연습 스윙 중 캐디 안면 가격해 부상
○법원 "주의의무 위반…전적 과실로 인한 사고"
○치료비·위자료 포함 2032만 원 배상 판결
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025102215573963972

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.


오늘 핵심 일정

○국내

10:00 금리결정(10월)

○해외

00:00 독일 부흐 연방은행 부총재의 연설

02:00 미국 20년 채권 입찰

05:00 미국 연준 금융감독 부의장 바 연설

21:30 미국 연속 실업수당청구건수

21:30 미국 신규 실업수당청구건수

23:00 미국 기존주택판매(9월)

23:00 미국 FOMC 위원 보우먼 연설

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 12℃(6℃) ｜최고기온 : 19℃(0℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




