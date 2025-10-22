최태원, 日 신임 총리에 축하서한…APEC CEO 서밋 초청

"다카이치 리더십, 새로운 활력으로 작용할 것"

최태원 대한상공회의소 회장은 다카이치 사나에 신임 일본 총리에게 한일 경제 협력 활성화를 당부하며 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에 공식 초청했다.

22일 대한상의에 따르면 최태원 회장은 서한을 통해 "다카이치 총리의 리더십이 일본에 새로운 활력으로 작용하고 인근 국가들과 지역 전반의 의미 있는 진전을 이끌어 나가리라 확신한다"며 축하를 전했다. 다카이치 총리는 전날 치러진 국회 총리 지명 선거에서 104대 총리로 선출됐다.

최 회장은 통상 불확실성 속 유사한 입장을 가진 한국과 일본의 협력을 강조했다. 그는 "급변하는 글로벌 통상 환경에서 한국과 일본은 공동의 도전 과제에 직면하고 있다"며 "이를 함께 극복해 나가기 위해 신뢰할 수 있는 파트너로서 양국이 협력한다면 큰 시너지를 낼 수 있다"고 짚었다.

이달 말 APEC CEO 서밋에도 다카이치 총리를 공식 초청했다. 최 회장은 "올해 양국 국교 정상화 60주년을 계기로 한일 경제계 모두 협력 확대에 대한 기대가 크다"며 "일본 정부에서도 이러한 흐름을 더욱 공고히 해 보다 긴밀한 협력으로 공동 번영의 미래를 열어가길 기원한다"고 했다.

박일준 대한상의 상근부회장은 "대한상의는 올해 APEC 정상회의를 계기로 28일부터 경제인 행사인 APEC CEO 서밋을 개최할 예정"이라며 "다카이치 신임 총리가 APEC CEO 서밋에 참석한다면 역내 경제 협력을 향한 일본의 의지를 보여주는 의미 있는 계기가 될 것"이라고 보탰다.





