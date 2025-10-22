본문 바로가기
마산합포구 오동동, 지역사회가 함께하는 '마주보고 밥 먹어요' 행사 열어

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.22 14:47

고독사 위험군과 따뜻한 식사 자리 마련

경남 창원특례시 마산합포구 오동동은 22일 관내 식당에서 '마주보고 밥 먹어요' 행사를 열었다.

마주보고 밥 먹어요 행사.

마주보고 밥 먹어요 행사.

이날 행사는 평소 홀로 식사하거나 고독사 위험에 처한 대상자를 위로하고, 지역사회보장협의체와의 소통을 통해 상호 관계를 증진시키기 위해 마련됐다.


이번 행사에는 고독사 위험군 주민들과 오동동지역사회보장협의체 위원들이 관내 식당 한 곳에 초청돼 참여자들은 한 테이블에 앉아 서로의 이야기를 경청하고, 다양한 대화와 함께 식사를 즐기며 따뜻한 시간을 보냈다.

이는 참여 대상자들에게 정서적인 안정감을 주고, 지역사회 구성원 간의 유대감을 높이는 계기가 됐다.


이번 행사에 참여한 주민들은 "사람들과 함께 식탁을 나누는 일이 이렇게 기분 좋고 힘이 되는 일인지 새삼 느꼈다"며 긍정적인 반응을 보였다.


조일용 오동동장은 "이번 '마주보고 밥 먹어요' 행사를 통해 주민들의 정서적 어려움을 지역사회가 함께 품을 수 있음을 확인했다"며 "앞으로도 모두가 안전하고 따뜻한 지역사회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
