국립중앙박물관 500만 시대, 박물관의 미래는?...29~30일 학술행사

서믿음기자

입력2025.10.22 10:01

관람객 500만 시대 미래 전략과 비전 설계
학술대회 '변화의 물결, 박물관을 말하다'
콜로키움 '기후 위기와 박물관의 미래'

국립중앙박물관은 용산 개관 20주년을 맞아, 학술대회 '변화의 물결, 박물관을 말하다'와 전문가 콜로키움 '기후 위기와 박물관의 미래'를 각각 오는 29일, 30일 국립중앙박물관회와 공동개최한다.

국립중앙박물관 전경. 국립중앙박물관 제공

이번 학술행사는 국립중앙박물관 관람객 500만 시대를 맞아, 국립중앙박물관의 미래 전략과 비전을 설계하고자 마련됐다.


29일 학술대회는 생태학자 최재천 생명다양성재단 이사장과 김영민 서울대 정치외교학부 교수 등 박물관, 교육, 과학기술, 생물학, 정치사상사, 인구경제학, 기후 변화, 지역문화 분야의 전문가가 참여해 박물관이 당면한 사회적 환경과 시대적 요구를 진단하고, 앞으로 국립중앙박물관이 나아갈 길에 대해 심도 있는 논의를 펼친다. 박물관에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

30일 전문가 콜로키움에서는 박물관의 기후 변화에 대한 관심과 대응 필요성을 이야기한다. 캐나다 최초의 기후 변화 큐레이터가 박물관 종사자를 대상으로 최근 기후 변화로 인한 박물관 환경 변화와 그에 따른 새로운 박물관 패러다임과 능동적 대응 전략을 모색한다. 참여는 사전 접수 300명, 현장 등록 선착순 100명 가능하다. 유튜브로도 생중계한다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
