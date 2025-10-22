kt밀리의서재, 노벨문학상 작가 작품 공개...'사탄탱고' 등 6종

2025 노벨문학상 크러스너호르커이 라슬로

밀리, '사탄탱고' 등 6종 작품 공개

독서 플랫폼 kt 밀리의서재가 노벨문학상 수상자 크러스너호르커이 라슬로의 '사탄탱고'를 포함해 대표작 6종을 전자책 구독 플랫폼 중 가장 먼저 서비스한다고 22일 밝혔다.

크러스너호르커이 라슬로는 제125회 노벨문학상(2025) 수상자로 헝가리의 대표 현대문학 소설가다. 묵시록적 주제와 정서를 독특한 문체와 형식으로 풀어내 전 세계 독자들에게 많은 사랑을 받고 있다. 올해는 노벨문학상까지 수상하며 국내에도 그의 대표작들이 폭발적인 인기를 얻어 도서 판매량이 수십 배로 급증하고, 품절 사태로까지 번졌다.

밀리의서재는 국내 전자책 구독 플랫폼 중 선제적으로 그의 대표작을 전자책으로 공개한다. 이번에 서비스하는 도서는 '사탄탱고'와 '저항의 멜랑콜리', '라스트 울프', '서왕모의 강림'이다.

이중 특히 '사탄탱고'의 인기가 가장 높다. 전자책 공개 이후 '밀리 랭킹' 1위를 차지했고, 22일 기준 2030세대 여성 독자들이 가장 많이 읽는 것으로 나타났다. 그의 데뷔작이기도 한 이 작품은 2015년 부커맨 인터내셔널을 수상했고, 1994년 영화감독 '벨라 타르'가 동명의 영화로 제작하기도 했다.

밀리의서재는 11월10일 '세계는 계속된다'와 '벵크하임 남작의 귀향'을 추가로 제공한다는 계획이다.

이성호 kt 밀리의서재 독서당 본부장은 "올해도 노벨문학상 수상자와 작품에 대한 관심이 뜨겁다"며 "밀리의서재는 더 많은 독자가 도서를 기다리지 않고 빨리 감상할 수 있도록 전자책 구독 플랫폼 중 가장 먼저 서비스를 준비했다"고 말했다. 이어 "신속한 작품 공급은 창립 이후 출판사와 긴밀한 협업과 소통의 결과이며, 비즈니스 경쟁력까지 입증한 것"이라고 덧붙였다.





