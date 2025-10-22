현대차그룹, 아동학대 예방 및 학대 피해아동 지원 업무협약

현대자동차그룹이 22일 서울 중구 사회복지공동모금회에서 성 김 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 257,500 전일대비 1,000 등락률 +0.39% 거래량 524,190 전일가 256,500 2025.10.22 09:57 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환코스피, 3820선으로 후퇴…삼성전자·SK하이닉스 하락 전환코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접 전 종목 시세 보기 close 그룹 전략기획담당 사장, 정은경 보건복지부 장관, 김병준 사회복지공동모금회 회장, 김웅철 굿네이버스 사무총장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 '아동학대 예방 및 학대 피해아동 지원을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 학대 피해아동 지원을 강화하고 아동 학대 예방을 위한 사회적 인식을 개선해 나가는 데 뜻을 모아 추진하게 됐다. 향후 3년간 약 75억원의 지원금을 전달해 ▲상담전용 차량 45대 지원 ▲학대 피해아동 쉼터 21개소 리모델링 ▲아동보호전문기관 상담원 300명 대상 역량 강화 캠프 개최 등을 추진할 예정이다.

현대차그룹은 2014년부터 학대 피해아동 지원 및 아동학대 예방을 위한 사회공헌 사업 '아이케어(i-CARE)'를 전개하고 있으며 현재까지 약 85억원의 운영지원금을 전달했다. ▲도서산간지역 및 교통취약지역의 상담공간 부족 문제 해결을 위해 내부에서 상담이 가능한 전용 차량을 전달하는 '아이케어 카' ▲주거환경 개선이 어려운 학대 피해아동 쉼터를 리모델링하는 '아이케어 홈' ▲업무 피로감을 겪는 아동보호전문기관 상담원에게 힐링과 역량 강화를 지원하는 '아이케어 업' 등 3가지 사업을 운영하고 있다.

성 김 사장은 "여러 기관이 힘을 모은다면 학대로 어려움을 겪은 아이들에게 따스한 손길을 전할 수 있을 것"이라며 "아이들이 밝게 웃으며 꿈을 키워갈 수 있는 희망찬 미래를 현대차그룹이 함께 만들어 나가겠다"고 했다.





전영주 기자



