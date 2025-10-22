본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

'비자 수수료만 수천억 든다'…H-1B 비자 고용 '잠정 중단'한 이 회사

이경호기자

입력2025.10.22 08:42

수정2025.10.22 08:45

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

월마트, H-1B 비자 외국인 인력 신규채용 중단

월마트에서 일하는 직원들로 본문과 무관. 월마트

월마트에서 일하는 직원들로 본문과 무관. 월마트

AD
원본보기 아이콘

세계 최대 소매기업 월마트(Walmart)가 'H-1B' 비자가 필요한 외국인 인력의 신규 채용을 일시 중단하기로 했다. 트럼프 행정부가 새로 부과한 H-1B 비자당 10만 달러(약 1억4300만 원)의 수수료 조치에 따른 대응으로 알려졌다.


22일 블룸버그통신, 영국 BBC 등의 보도를 종합하면 미국 내 소매업체 가운데 월마트는 H-1B 비자 승인 건수가 가장 많은 기업이다. 미 정부 통계에 따르면, 2025년 상반기 동안 월마트는 2000건 이상의 H-1B 비자를 승인받았다. 월마트 대변인은 BBC에 "고객 서비스를 위해 최고의 인재를 확보하고 투자하는 데 전념하고 있으며, H-1B 고용 정책에 대해서도 신중하게 접근하고 있다"고 밝혔다.

월마트는 미국 최대의 민간 고용주로, 전국적으로 약 160만 명을 고용하고 있다. 그러나 H-1B 비자의 주된 수혜자는 소매업보다는 미국의 대형 기술기업들이다. 아마존은 올해 상반기에만 1만 건 이상의 H-1B 비자를 승인받아 1위를 차지했다. 이어 마이크로소프트, 메타, 애플, 구글은 각각 4000건 이상의 H-1B 비자를 취득했다. 스타트업과 비(非)기술 분야의 중소기업들도 일부 H-1B 비자 근로자를 고용하고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

유시민 "트럼프 횡포 심해…주한미군 빼도 김정은 졸아 있어 별 상관 없어"

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

북극항로 '세 개의 길'…상용화 가능성 두고 북극서클에서 설전

새로운 이슈 보기