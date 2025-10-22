본문 바로가기
Dim영역
골프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

경기일반

유현조, 대상 포인트 1위를 지켜라

노우래기자

입력2025.10.22 11:00

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광남일보·해피니스 오픈 우승 도전
올해 1승, 준우승 3회 대상 1위 질주
"올해는 2승과 대상을 노려보겠다"

2024년 신인왕 유현조가 올해는 대상을 노린다.


24일부터 사흘간 전남 나주시 해피니스 컨트리클럽(파72·6727야드)에서 펼쳐지는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 광남일보·해피니스 오픈(총상금 10억원)에서 우승에 도전한다. 올해 KLPGA 투어는 이번 대회와 S-OIL 챔피언십(10월 30~11월 2일), 대보 하우스디 챔피언십(11월 7~9일) 3개 대회만 남았다.

유현조가 광남일보·해피니스 오픈에서 우승에 도전한다. KLPGA 제공

유현조가 광남일보·해피니스 오픈에서 우승에 도전한다. KLPGA 제공

AD
원본보기 아이콘

유현조는 올해 25개 대회에 출전해 1승을 포함해 18차례 톱 10에 진입했다. 대상 포인트(658점)와 평균타수(69.80타) 1위, 상금랭킹 3위(12억5316만9148원)를 달리고 있다. 상금랭킹 1위는 홍정민(13억625만6667원), 5308만7519원 차이다. 남은 대회에서 승수를 추가한다면 3관왕 등극도 가능하다.

유현조는 최근 페이스도 나쁘지 않다. 10개 대회에서 1승, 2위 2회, 3~5위 1회씩 등 무려 6차례 톱 5에 이름을 올렸다. 그는 "올해 목표를 2승으로 세웠다. 이번 대회에서 꼭 우승해 목표를 달성할 것이다"고 밝혔다. 이어 "쇼트 게임 훈련을 많이 했다"며 "올 시즌 대상을 노려보겠다"고 다부진 각오를 드러냈다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

다카이치 '안보·경제·한일관계' 삼중 시험대

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

'캄보디아 조직에 지인 넘겨 감금' 20대 1심 징역 10년

새로운 이슈 보기