[2025국감]연이은 사퇴 압박에 김영섭 KT대표 "사퇴 포괄하는 책임질 것"

과방위 국감, KT '소액결제 사태' 뭇매

'사퇴할 건가' 질문에 말 없이 '고개 끄덕'

김영섭 KT 대표는 21일 무단 소액결제 피해 사태와 관련해 여당 의원들의 사퇴 요구가 잇따르자 사퇴를 포함하는 책임을 지겠다고 밝혔다. 피해 고객을 대상으로 하는 보상안 마련 등 수습에 나선 뒤 거취를 결정하겠다는 뜻으로 보인다.

김영섭 KT 대표가 21일 서울 여의도 국회에서 실시된 과학기술정보방송통신위원회의 해킹사태 관련 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답하고 있다.

김 대표는 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 "합당한 책임이란 사퇴를 포함하는 것이냐"는 노종면 더불어민주당 의원의 질문에 "사퇴를 제외하고 그런 말씀을 드린 것은 아니다"라며 "(사퇴를) 포괄하는 책임"이라고 답했다.

앞서 김 대표는 김우영·이주희 더불어민주당 의원 등이 소액결제 피해 사태의 경영진 책임론을 제기하며 사퇴를 촉구하자 "사고 수습 후 합당한 책임을 마땅히 지는 게 맞다"고 답했다.

김 대표는 "사태를 수습하고 나면 사퇴하시겠나. 마땅한 책임을 지겠다는 것은 사퇴하시겠다는 뜻이냐"는 황정아 더불어민주당 의원의 질의에 말없이 눈을 감고 고개를 끄덕이기도 했다.





