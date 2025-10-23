로봇 산업, 정부 투자·규제 완화 기대감에 상승축으로 부상

국내 증시가 반도체 대형주를 중심으로 사상 최고치를 돌파한 가운데, 코스닥 시장에서는 로봇 산업이 새로운 상승축으로 부상하고 있다. 정부의 대규모 투자 계획과 규제 완화 기대감이 맞물리면서 로봇 관련주 전반이 연일 신고가를 경신하는 등 투자 심리가 급격히 개선되는 모습이다.

정부가 인공지능(AI)과 로봇 산업을 차세대 핵심 성장 동력으로 지목하고, 수십 조 원 규모의 투자를 예고한 것이 시장의 기대감을 키우고 있다. 산업 현장에서의 휴머노이드 로봇 활용을 제약하던 규제도 완화될 예정이어서, 관련 산업의 성장성과 기업 실적 개선 가능성에 대한 기대가 커지고 있다. 전문가들은 로봇 산업이 미·중 기술 경쟁의 핵심 분야로 떠오르며 글로벌 시장에서도 중장기적인 확장세를 이어갈 것으로 전망하고 있다.

