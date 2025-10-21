본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

‘친부 살해 무기수’ 김신혜 재심 항소심 시작

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.21 16:22

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주고법 첫 공판…증거 적법성 공방
검찰 “가치 반영” vs 변호인 “위법 수집”

'친부 살해 무기수' 김신혜(48) 씨의 재심 사건 항소심 첫 공판에서 검찰과 피고인 측이 수사 단계에서 수집된 증거의 적법성을 두고 맞섰다.

25년 만에 재심에서 무죄를 선고받은 김신혜 씨(가운데)가 지난 1월 6일 전남 장흥교도소에서 나오며 취재진의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

25년 만에 재심에서 무죄를 선고받은 김신혜 씨(가운데)가 지난 1월 6일 전남 장흥교도소에서 나오며 취재진의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

광주고법 형사2부(이의영 고법판사)는 21일 존속살해 혐의로 기소된 김 씨의 재심 사건 항소심 1차 공판을 열었다. 김 씨는 2000년 3월 7일 전남 완도군 완도읍에서 아버지(당시 52세)에게 수면제가 섞인 양주를 먹여 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.


검찰은 김 씨에게 무죄가 선고된 재심에서 배제됐던 증거들을 채택해 달라고 재판부에 요청했다. 범행 계획 정황이 담긴 노트 사본, 피의자 신문조서, 주변인의 자백 청취 진술 등이 해당한다. 검찰은 수집 과정에서 절차적 미숙은 있었지만, 내용적 가치는 인정돼야 한다고 주장했다.

김 씨 측 박준영 변호사는 "사본 중 일부만 뜯어낸 노트 등은 위법하게 수집된 증거다"며 "예외를 둘 수 없다"고 반박했다. 김 씨도 직접 발언 기회를 얻어 "검사의 연극을 법정에서 또 봐야 한다니 고통스럽고 괴롭다"며 무죄를 주장했다.


검찰의 항소로 시작된 이번 재심 항소심은 이날 국회 법제사법위원회의 전국 법원 국정감사에서도 언급됐다. 더불어민주당 서영교 의원은 장용기 광주지방법원장에게 "김신혜는 무죄인가 유죄인가. 이런 경우를 대비해 헌법소원을 할 수 있어야 한다"고 지적했다.


재판부는 오는 12월 16일 다음 공판을 열어 증거조사 등을 이어갈 예정이다.

김 씨는 과거 원심 재판에서 범행을 인정했지만 이후 진술을 번복하며 "동생의 누명을 벗기려 허위 자백을 했다"고 주장했다. 수사 절차상 위법성이 인정되면서 2015년 재심이 결정됐고, 지난 1월 사건 발생 24년 만에 무죄를 선고받았다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원 짜리 치킨값 대해부[치킨공화국의 몰락]① 하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

새로운 이슈 보기