세종시, 어린이·임산부·노인 이어 인플루엔자 무료 예방접종 추진

22일부터 60세 이상, 기초생활수급자, 차상위 등 대상

세종시가 22일부터 시민 중 면역 취약계층 등 고위험군을 대상으로 독감(인플루엔자) 무료 예방접종을 실시한다.

지난달부터 시행 중인 어린이·임신부 대상 예방접종과 이달 15일부터 시작된 노인 국가 예방접종에 이어서 진행되는 면역 취약계층을 대상으로 실시하는 무료접종이다.

무료접종 대상은 세종시에 주소를 둔 60세부터 64세, 장애인, 기초생활수급자, 국가유공자, 만성질환자(단순 고혈압 제외)이다. 올해부터는 차상위계층도 무료접종 대상에 포함됐다. 대상자는 지역 내 지정 의료기관과 보건소에서 접종이 가능하고, 국가유공자, 만성질환자는 보건소에서만 접종할 수 있다.

예방접종 위탁의료기관은 세종시 보건소 누리집, 예방접종 도우미를 통해 확인하면 된다. 접종 시에는 접종 대상자임을 확인할 수 있는 신분증과 증명서 등 증빙서류를 필수로 지참해야 한다. 독감(인플루엔자) 무료 국가 예방접종과 관련한 자세한 사항은 보건소로 문의하면 된다.

김수영 시 보건소장은 "독감(인플루엔자)은 정기적인 예방접종이 가장 효과적인 예방법"이라며 "접종 대상자분들은 정해진 일정에 따라 예방접종을 하시길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





