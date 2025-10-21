본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

세종시, 어린이·임산부·노인 이어 인플루엔자 무료 예방접종 추진

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.21 15:12

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

22일부터 60세 이상, 기초생활수급자, 차상위 등 대상

세종시, 어린이·임산부·노인 이어 인플루엔자 무료 예방접종 추진
AD
원본보기 아이콘

세종시가 22일부터 시민 중 면역 취약계층 등 고위험군을 대상으로 독감(인플루엔자) 무료 예방접종을 실시한다.


지난달부터 시행 중인 어린이·임신부 대상 예방접종과 이달 15일부터 시작된 노인 국가 예방접종에 이어서 진행되는 면역 취약계층을 대상으로 실시하는 무료접종이다.

무료접종 대상은 세종시에 주소를 둔 60세부터 64세, 장애인, 기초생활수급자, 국가유공자, 만성질환자(단순 고혈압 제외)이다. 올해부터는 차상위계층도 무료접종 대상에 포함됐다. 대상자는 지역 내 지정 의료기관과 보건소에서 접종이 가능하고, 국가유공자, 만성질환자는 보건소에서만 접종할 수 있다.


예방접종 위탁의료기관은 세종시 보건소 누리집, 예방접종 도우미를 통해 확인하면 된다. 접종 시에는 접종 대상자임을 확인할 수 있는 신분증과 증명서 등 증빙서류를 필수로 지참해야 한다. 독감(인플루엔자) 무료 국가 예방접종과 관련한 자세한 사항은 보건소로 문의하면 된다.


김수영 시 보건소장은 "독감(인플루엔자)은 정기적인 예방접종이 가장 효과적인 예방법"이라며 "접종 대상자분들은 정해진 일정에 따라 예방접종을 하시길 바란다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원 짜리 치킨값 대해부[치킨공화국의 몰락]① 하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

"50억 아파트에 5000만원 보유세"…집값 안정 vs 시장 불안 '팽팽'

새로운 이슈 보기