'1등급' 국가법령정보센터 정상화…복구율 58.1%

김영원기자

입력2025.10.21 14:26

21일 오후 1시30분 기준 412개 복구
국정자원 시스템 전등급 50% 이상 복구

국가정보자원관리원 화재로 장애가 발생했던 시스템 중 58.1%가 정상화됐다. 1등급 시스템인 '법제처 국가법령정보센터'가 복구돼 앞으로 법률 정보를 온라인으로 빠르게 확인할 수 있게 됐다.


중앙재난안전대책본부는 21일 오후 1시30분 기준 국정자원 시스템 709개 중 412개(58.1%)가 복구됐다고 밝혔다.

법제처 국가법령정보센터 홈페이지 캡처.

법제처 국가법령정보센터 홈페이지 캡처.

이날 오전 9시 기준 복구 목록(404개)에서 8개 시스템이 추가 복구됐다. 대표적인 것이 1등급 시스템인 법제처 '국가법령정보센터'다. 온라인으로 법률, 판례 등을 확인할 수 있는 이 시스템은 화재가 발생한 지난달 26일부터 서비스가 중단된 바 있다. 화재로 전소된 7-1전산실에 속해 있어 복구에 시일이 걸릴 것으로 예상됐는데, 시스템 장애 26일째인 이날 복구를 마쳤다. 이 밖에도 질병관리청 대표 홈페이지(3등급)가 부분 복구됐다.


1~4등급 시스템 복구율은 모두 50%를 넘어서게 됐다. 시스템 등급별 복구율은 1등급 80.0%, 2등급 69.1%, 3등급 62.5%, 4등급 50.0%다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
