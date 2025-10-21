본문 바로가기
공공기관에 '가짜'들이 설친다… 부산항만공사, 직원사칭 주의보 내려

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.21 11:11

숏뉴스
"개인 휴대전화 계약 요구, 무조건 의심"

부산항만공사가 직원 사칭 전화로 몸살을 앓고 있다.


부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 최근 BPA 직원을 사칭한 물품 구매 요구 등이 발생하고 있어 협력업체들의 각별한 주의를 바란다고 21일 당부하고 나섰다.

사칭범들은 공사 직원을 사칭한 명함과 발주서를 제작해 범행 대상 업체에 물품을 구매주문하거나 대납 등을 요구하는 것으로 알려졌다.


BPA는 개인 휴대전화나 이메일로 업체에 계약, 물품 대납 등을 요구하는 경우는 없다고 밝혔다. 의심 사례 발생 시 계약담당자 내선번호로 확인 절차를 거쳐 달라고 당부했다.


BPA 측은 계약담당자 내선번호와 모든 업무를 공식 이메일로 진행하고 있다고 했다.

BPA 정원동 경영본부장은 "공사 직원 사칭 의심 사례가 하루에도 수십 건씩 발생하고 있다"며 "직원 사칭으로 인한 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의를 바라며 피해발생 시 경찰서에 관련 사실을 접수해달라"고 말했다.

부산항만공사.

부산항만공사.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
