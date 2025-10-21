국민의힘 '부동산 정상화 특위' 구성…위원장에 장동혁

"10·15 부동산 대책은 주거 사다리 무너뜨리는 최악의 정책"

22일 1차 회의 개최…"국민이 원하는 정책 대안 제시할 것"

국민의힘은 21일 '부동산 정책 정상화 특별위원회'를 구성했다. 위원장은 장동혁 대표가 직접 맡는다. 내년 지방선거를 앞두고 이재명 정부의 부동산 대책을 비판하는 데 당력을 집중하는 모양새다.

장동혁 국민의힘 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.10.20

최보윤 수석대변인은 이날 비공개 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 "10·15 부동산 대책은 주택 구입을 어렵게 만드는 초강력 수요 억제 정책으로 내 집 마련을 위해 노력하는 중산층과 청년층의 주거 사다리를 무너뜨리는 최악의 정책"이라며 "이재명 정권의 반시장·비정상적 대책에 적극 대응하고 국민이 원하는 정책 대안을 제시하기 위해 특위를 구성했다"고 밝혔다.

특위 위원장으로 당초 당 정책위의장을 지낸 4선 박대출 의원이 내정됐으나 장 대표로 바뀐 데 대해선 "부동산 정책을 현안으로 힘 있게 추진하겠다는 의지로 봐 달라"고 설명했다.

특위 부위원장은 김도읍 정책위의장이 맡는다. 위원으로는 조은희·권영진·박수영·강민국·김은혜·조정훈 의원과 심교언 건국대 부동산학과 교수가 참여한다.

특위는 오는 22일 임명장 수여식 및 1차 회의를 열 예정이다. 수도권 현장 간담회도 추진할 계획이다.

최 수석대변인은 민주당 부동산 특위와의 차별점에 대해 "민주당과 이재명 정부는 계속 엇박자를 내고 있다"며 "단기적 졸속 정책보다는 전체 국민을 생각한 수도권과 대한민국의 부동산 정책을 아우르겠다"고 했다.





