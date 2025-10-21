넷플릭스 '괸당', 한석규·윤계상·추자현 출연…제주 세 가문 느와르

최정열 감독 연출…부씨·양씨·고씨 가문 패권 다툼 그려

제주 세 가문의 권력 다툼을 그린 느와르 '괸당(가제)'이 넷플릭스에서 제작된다.

넷플릭스는 이 작품에 한석규, 윤계상, 추자현, 유재명, 김종수, 고두심 등이 출연한다고 21일 밝혔다. 제목인 '괸당'은 함께 제사를 지내는 친인척을 뜻하는 제주 방언이다. 단순한 혈연을 넘어 지역 사회 속 상호의존적 관계망을 의미한다.

이 작품은 독특한 사회 구조를 바탕으로 양돈·경마 산업을 장악한 부씨, 부동산 개발로 세력을 넓히는 양씨, 카지노 사업으로 한때 전성기를 누린 고씨 가문이 각자의 이권을 두고 맞서는 제주 사회의 암투를 그린다.

한석규는 부씨 가문의 수장 부용남으로 출연한다. 제주 땅을 둘러싼 갈등 속에서 가문과 가족을 지키려는 인물이다. 윤계상은 부용남의 이복동생 부건을 맡는다. 집안 내 입지를 지키기 위해 분투하는 모습을 그린다. 부씨 가문의 또 다른 핵심 부용선은 추자현이 연기한다.

부씨 가문과 대립하는 양씨 가문의 수장 양광익은 유재명이, 서귀포의 고씨 가문을 이끄는 고대수는 김종수가 연기한다. 제주 출신 배우 고두심은 대판할망으로 합류해 무게감을 더한다.

연출은 시리즈 '비질란테', 영화 '시동', '글로리데이' 등을 만든 최정열 감독이 맡는다. 제작진에는 '오징어 게임', '수리남', '공작', '밀정' 등 다수 히트작을 만든 베테랑들이 참여해 완성도를 높인다.





