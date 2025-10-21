화천군, 사내 고령자 복지주택 2027년 착공…임대료 월 7만원 안팎

화천군, LH 와 사내 고령자 복지주택 기본협약 체결

고령자 복지주택 건설 '본궤도'…사내면에 60세대 규모

강원도 화천군이 고령자들의 주거 안정을 위해 추진 중인 사내 고령자 복지주택 건설사업이 본궤도에 올랐다.

최문순 화천군수와 한국토지주택공사(LH) 강원지역본부 관계자가 지난 20일 화천군 사내 고령자 복지주택 사업 시행을 위한 기본협약식을 체결하고 있다. 화천군 제공 AD 원본보기 아이콘

화천군은 지난 20일 사업 현장인 사내면 사창리 예정 부지에서 한국토지주택공사(LH) 강원지역본부 측과 기본협약을 체결했다.

사내 고령자 복지주택 사업은 지난 8월 기본설계가 완료됐다.

LH는 이번 협약에 따라 올해 안에 국토교통부에 주택건설 사업계획 승인을 요청하게 된다.

화천군은 내년 실시설계가 마무리되는 대로 LH와 실시협약을 체결할 계획이다.

실시협약이 완료되면, LH는 2027년 1월 본 공사에 착공하게 되며, 예상 준공 시기는 2028년 12월이다.

총사업비 약 280억원이 투입되는 사내 고령자 복지주택은 3,627㎡ 부지에 10층 규모로 건설된다.

1층은 사회복지시설이 들어서며, 2~10층에는 모두 60세대의 주거공간이 마련된다.

사회복지시설에는 경로당과 트레이닝 센터, 프로그램실, 대강당, 건강증진실 등이 설치된다.

입주자 모집은 2028년 9월 예정이며, 65세 이상 고령의 무주택자가 입주 대상이다.

입주 시 추정 임대료는 매월 7만원 안팎으로, 고령자들의 주거비 부담이 크게 줄어들 것으로 기대된다.

화천군은 담당 인력을 배치하고, 상시 노인 맞춤형 교육, 복지, 운동 프로그램을 시행할 계획이다.

화천지역의 고령자들을 위한 복지주택 건립은 이번이 두 번째다.

화천군은 지난 2021년 4월, 화천읍 신읍리에 120세대 규모의 아파트와 실버복지센터를 준공한 바 있다.

당시에도 화천군과 LH 강원지역본부는 신속한 행정 절차와 시공을 통해 어르신들의 안락한 보금자리를 마련했다.

이날 협약식에 참석한 최문순 화천군수는 "어르신들이 편안한 주거공간에서 노후를 보내실 수 있도록 작은 부분까지 세심하게 신경쓰고 있다"며 "LH 측과 협력해 사내 고령자 복지주택이 일정대로 건립될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>