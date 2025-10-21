본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

삼척시, '바다와 국화의 만남' 제10회 국화전시회 24일 개막

이종구기자

입력2025.10.21 08:12

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가을 정취 가득한 삼척해변서 개막
삼척해변, 국화 1만여 점 전시
이사부 장군·겨울왕국 캐릭터까지

강원도 삼척시는 '제10회 삼척 국화전시회'를 오는 24일부터 11월 16일까지 24일간 삼척해변 일원에서 성대하게 개최한다고 21일 밝혔다.

'제10회 삼척 국화전시회' 포스터. 삼척시 제공

'제10회 삼척 국화전시회' 포스터. 삼척시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 전시회는 시민과 관광객들에게 가을의 정취 속에서 아름다운 추억을 선사하고, 농업이 주는 힐링의 공간을 제공하기 위해 마련된 행사로, 개막 전날인 23일 오후 6시 점등식을 시작으로 본격적인 막이 오른다.


올해로 10회째를 맞는 삼척 국화전시회는 국화 조형작과 다륜작 등 총 1만500여 점의 국화 작품을 전시해 방문객들의 눈길을 사로잡을 예정이다. 또한 지역 농특산물 홍보 및 판매 부스, 국화 향기를 느낄 수 있는 체험부스 운영과 함께 관내 공연동아리의 거리공연도 다채롭게 펼쳐질 예정이다.

전시 구간은 3개 구역으로 나뉘어 구성된다. 1구역은 동물과 치유정원을 주제로 한 작품들을 배치해 남녀노소 누구나 사진을 찍으며 즐길 수 있는 공간으로 꾸며진다. 2구역은 삼척시 홍보존으로, 최근 독도 관련 이슈로 주목받고 있는 삼척시 대표 역사인물 '이사부 장군'을 형상화한 대형 국화 조형물이 전시된다. 3구역에는 어린이들을 위한 키즈존이 조성되어 '겨울왕국' 등 인기 캐릭터를 국화로 형상화한 작품들이 선보일 예정으로, 꽃과 함께 아이들에게 상상력을 자극하는 특별한 체험 기회를 제공한다.


한편, 10월 23일 점등식에서는 색소폰 연주, 난타 공연 등 다채로운 문화공연이 진행되며, 박상수 삼척시장이 직접 국화전시회의 시작을 알릴 예정이다.


시 관계자는 "올해도 삼척해변에서 시민과 관광객들이 함께 즐길 수 있는 국화전시회를 마련했다"며 "가족, 연인, 친구와 함께 방문해 가을의 향기 속에서 아름다운 사진과 추억을 남기시길 바란다"고 전했다.




삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"의자 젖히려면 돈 내라고?"…등받이 조절 유료화한 캐나다 항공사 논란 "의자 젖히려면 돈 내라고?"…등받이 조절 유료화... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

최민희, 딸 결혼식 입길에 "양자역학 공부하느라 신경 못 써"

대기업 총수들, 트럼프와 골프회동…관세타결 기대감

"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

캄보디아서 50대 한인 남성 사망…외교부 "유서 확인"

새로운 이슈 보기