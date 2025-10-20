구미교육지원청, 하반기 관계부처 합동 어린이통학버스 점검 실시

유치원, 초등학교, 학원 등 30개교(원) 차량안전, 꼼꼼한 점검부터!

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 7일 낙동강 체육공원 주차장에서, 유치원·초등학교 7개교 차량 14대와 학원 23개원 차량 23대에 대해 하반기 어린이 통학버스 관계부처 합동 점검을 실시했다.

이번 점검은 한국교통안전공단, 구미경찰서의 협조를 통하여 실시된 합동점검으로, 효과적으로 어린이 통학버스의 차량 상태를 점검했다.

주요 점검 내용은 자동차 구조 및 장치의 규정 준수 여부·안전 운행기록 제출 여·부 동승자 안전교육 이수 및 탑승 여부 등이다.

아울러 구미교육지원청에서는 유치원, 학교, 학원 등에서 통학 차량 관련 규정을 준수하여 운영할 수 있도록 주기적으로 안내하고 지도·점검하여 안전한 어린이 통학버스 운행을 위해 완벽히 할 계획이다.

민병도 교육장은 "관계기관과의 합동점검을 통해 차량의 종합적인 안전 점검이 이루어져 어린이 통학버스의 안전사고를 미연에 방지할 수 있기를 기대한다"며 "작은 부분이라도 면밀히 살피어, 학생 및 학부모가 안심하고 신뢰할 수 있는 통학(원) 여건을 조성하는 데 더욱 노력하겠다"라고 전했다.





