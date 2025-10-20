국민 절반 이상 "통일 필요 없다"…"통일 필요"보다 많아

통일연구원 '통일의식조사 2025' 발표

'통일 불필요' 51%로 역대 최고치

국민 2명 중 1명은 "통일이 필요하지 않다"는 입장을 가지고 있다는 조사 결과가 나왔다. 이는 조사가 시작된 2014년 이래 최고치로 "통일이 필요하다"는 응답을 역전한 것도 처음이다.

파주시 통일대교의 모습. (해당사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다) AD 원본보기 아이콘

통일연구원은 20일 이 같은 내용을 담은 'KINU 통일의식조사 2025'를 발표했다. 지난 7월10일부터 8월13일까지 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1000명을 면접 조사한 결과, 응답자의 51%는 "통일이 필요하지 않다"고 답했다. "통일이 필요하다"고 답한 비율은 49.0%로, 전년도 조사 대비 3.8%포인트 감소하면서 조사 이래 최저치를 기록했다.

해당 조사가 시작된 2014년 이래 '통일이 필요하지 않다' 응답이 절반을 넘은 것도, '통일이 필요하다'를 역전한 것도 처음이다. 특히 모든 세대에서 통일 필요성 인식이 하락하는 현상이 관찰됐다고 연구원은 밝혔다.

연구원은 "북한의 적대적 두 국가론의 영향, 남북관계 단절의 지속, 그리고 국내 정치적 요인이 복합적으로 작동한 결과로 보인다"고 분석했다. 그러면서 "통일에 대한 인식이 단기적 변동을 넘어 구조적 변화의 국면에 접어들었음을 시사한다"고 짚었다.

"남북이 전쟁 없이 평화적으로 공존할 수 있다면 통일은 필요 없다"는 의견에 동의한다는 응답자는 63.2%에 달했다. 이는 해당 문항이 조사에 포함된 이래 최고치다.

또 "통일보다 지금처럼 분단상태로 지내는 것이 낫다"고 응답한 비율도 47%였다. 이는 지난 2022년(35.2%) 이후 꾸준히 증가하는 추세로, 평화적 공존만이 아니라 현재와 같은 '적대적 공존'에 대해서도 선호도가 다소 높아지는 경향이 나타났다.

연구원은 "위협은 일상화되었지만 즉각적 충돌은 발생하지 않는 상황이 반복되면서 '이 상태도 버틸 만하다'는 인식이 확산했다"고 설명했다.

아울러 북한에 대한 무관심도 커지는 모양새다. "북한에 관심이 없다"는 응답률은 68.1%를 기록하면서 조사 이래 최고치를 기록했다.

통일연구원은 2014년부터 통일, 북한, 통일·대북정책, 주변국에 대한 국민 인식과 그 변화 등을 연구하기 위해 대면조사를 실시해왔다. 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>