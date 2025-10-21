[블룸버그 칼럼]월가의 '바퀴벌레'…다이먼의 경고 현실화

"바퀴벌레 한 마리 뒤엔 더 많아"

폴 J. 데이비스 블룸버그 칼럼니스트.

'곳곳에서 부실 징후가 드러나고 있다(The cockroach sightings are multiplying).'

지난주 트리컬러홀딩스와 퍼스트브랜즈그룹의 잇단 파산에 이어 두 곳의 지역은행이 사기(fraud)로 인한 손실을 공개했다. 여기에 대출 심사 기준이 지나치게 느슨하다는 업계 주요 인사들의 비판까지 더하면서 투자자들의 긴장감은 한층 높아졌다. 이는 표면적으로는 경영 실패나 일탈 행위 등으로 인한 일회성 사례로 보인다. 하지만 최근 과도한 부채를 일으켜온 기업들 사이에서 사기 의혹이 이어지며 이들 사건의 공통점이 뚜렷해지고 있다.

새로운 부실 사례가 하나씩 수면 위로 떠오를 때마다 겉보기에는 건전해 보이는 다른 대출까지 연쇄적으로 타격을 입히는 '도미노 효과'가 우려된다. 지역은행과 비은행권을 거쳐, 자금 조달 구조상 긴밀히 연결된 대형 상업은행과 투자은행의 중심부로까지 부실이 퍼질 수 있기 때문이다.

지난 16일에는 미국 마이애미에 본사를 둔 사모자산운용사 777파트너스의 공동창업자 조시 원더가 대출기관과 투자자들을 상대로 약 5억달러 규모의 사기 혐의로 기소됐다. 원더는 혐의를 전면 부인하고 있지만 이 회사의 전 최고재무책임자(CFO)는 죄를 인정한 뒤 검찰 조사에 협조하고 있는 것으로 알려졌다.

또 지난주 제프리스 파이낸셜그룹은 급락한 주가를 방어하기 위해 공개서한을 내고 퍼스트브랜즈 관련 손실 노출이 "크지 않다"고 해명했다. 표면적으로는 타당한 설명이었지만 향후 소송·규제 벌금·평판 훼손 등 간접적 손실 가능성은 언급하지 않았다.

JP모건체이스는 트리컬러 사태와 관련해 1억7000만달러의 손실을 보았다고 밝혔다. 은행 측은 이 사건에 사기가 개입된 것으로 보고 있다. 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 최근 몇 년간 '월가의 노련한 경계자' 역할을 자처하며 은행이 견조한 실적을 유지하고 있음에도 불구하고 시장에 잠재된 위험 신호들에 대해 꾸준히 경고해왔다. 다이먼 CEO는 지난 14일 실적발표에서도 트리컬러와 퍼스트브랜즈 관련 질문이 나오자 그는 "바퀴벌레 한 마리를 봤다면, 그 뒤에는 아마 더 많을 겁니다. 모두가 이번 사안을 경계해야 합니다"라고 지적했다.

그의 경고는 곧 현실로 이어졌다. 지난 16일 지역은행인 자이언스 뱅코프와 웨스턴얼라이언스가 투자펀드와 관련된 대출 손실을 공개했다. 이 펀드들은 상업용부동산담보대출(CMBS)을 매입하기 위해 과도하게 레버리지를 일으킨 것으로 알려졌다. 일련의 사태와 마찬가지로 관련자들 모두 사기 혐의를 부인하고 있다.

두 은행의 손실 규모는 앞선 사례들보다 훨씬 작지만 연쇄 부실 확산에 대한 우려를 잠재우기에는 역부족이었다. 이 소식만으로도 은행주가 급락했고, 유럽 금융주는 다음날 동반 하락했다. 미국 시장이 다시 열리면서 일부 종목은 안정을 되찾았지만, 최근 몇 주간 금융주 전반이 조정을 겪고 있다는 점은 분명하다.

대부분의 기업인이나 금융인이 처음부터 사기를 저지를 생각을 품고 있는 것은 아니다. 대개는 조금 무리하거나, 조금 더 욕심을 부리거나, 사소한 문제가 생겼을 때 그 틈을 메우기 위해 작은 거짓말을 하는 것에서 시작된다.

현재 금융 환경은 이런 일탈의 유혹에 노출되기 쉽다. 올 들어 각국의 시장은 잦은 변동성과 불안한 반등세를 보였고 인플레이션과 금리의 향방에 대한 불확실성이 여전히 짙게 깔려 있다. 여기에 미국이 어떤 나라나 산업을 다음 관세의 표적으로 삼을지 알 수 없는 상황이 이어지면서 시장의 방향성이 뚜렷하게 나타나지 않고 있다.

코로나19 팬데믹의 경제적 충격을 완화하기 위해 풀린 막대한 공공자금이 자산 가격 거품을 키우지 않았다면 지금의 위험은 훨씬 덜했을 것이다. 넘쳐나는 유동성과 손쉬운 대출 속에서 일부 투자자와 기업은 과도한 차입과 위험 노출 상태에 놓이게 됐다. 이제는 사소한 실수나 작은 충격에도 흔들릴 만큼 취약해진 것이다.

그럼에도 많은 이들은 이번에도 빠르게 위기를 벗어날 수 있기를 기대하고 있다. 지난 10여년 동안 중앙은행이 시장 불안을 진정시키기 위해 돈을 쏟아붓는 모습에 익숙해졌기 때문이다. 결국 '누군가가 다시 구해줄 것'이라는 기대가 시장에 여전히 남아있는 셈이다.

지난주 시장 긴장이 고조되면서 프라이빗 크레디트(private credit·사모신용)에 비판이 집중됐다. 예컨대 다이먼 CEO는 일부 운용사들의 대출 심사 역량에 의문을 제기했고 이에 블루아울캐피털 등 대형 자산운용사 경영진들은 오히려 은행권의 책임론을 반박하며 맞불을 놨다.

그러나 중요한 것은 은행과 비은행 간 연쇄 위험이다. 그 핵심 연결고리는 바로 비은행 대출이다. 이 부분은 최근 몇 년간 급성장했는데 대형 은행들이 상대적으로 적은 자본으로 대출을 확대할 수 있는 가장 효율적인 수단이었기 때문이다. 이 안에는 다양한 차입자가 포함돼 있고, 그중 상당수는 '고위험' 성격과는 거리가 있는 일반 기업들이다.

JP모건 분석에 따르면 프라이빗 크레디트 운용사가 그와 유사한 구조의 기업성장집합투자기구(BDC)에 제공한 대출 규모는 상대적으로 크지 않다. 2024년 말 기준 비은행권 전체 자금 공급 규모(1조달러 이상) 중 이들에 대한 익스포저(위험노출액)는 1000억달러 미만에 그친다.

그렇다고 안심할 수 있는 상황은 아니다. 키안 아부호세인 JP모건 애널리스트는 "비은행권 대출이 비정상적으로 빠른 속도로 증가하고 있다"며 "이는 대출 심사 기준이 느슨해졌다는 신호일 가능성이 높다"고 지적했다. 그는 또 "비은행권 기관들은 감독이 상대적으로 약해 규제의 차익거래를 노릴 여지가 크다"며 "대출기관, 투자자, 예금자 간 투명성 부족 역시 문제"라고 경고했다.

이런 불투명한 구조는 사태가 꼬이기 시작할 때 혼란과 불안을 더욱 키우는 요인이 된다. 설령 이번에 드러난 사례들이 심각한 수준의 부실이 아니더라도 정보 비대칭과 신뢰 부족이 시장 전반의 공포를 증폭시킬 수 있다는 것이다. 앞서 언급된 사건들이 실제 사기로 드러난 것은 아니다. 그러나 곳곳에서 감지되는 부실의 확산 조짐은 결코 가볍게 볼 일이 아니다.

