본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

종목·공시

[클릭 e종목]"현대차, 관세 불확실성 해소 임박…코스피 추격 본격화"

김대현기자

입력2025.10.20 08:28

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

키움증권은 20일 현대차 에 대해 "대미 자동차 수출 품목 관세가 곧 '확실성'의 영역으로 전환할 것"이라며 투자의견 아웃퍼폼(시장수익률 상회)을 유지하고 목표주가를 기존 26만원에서 28만5000원으로 상향 조정했다.


이날 신윤철 키움증권 연구원은 "만약 아시아태평양경제협력체(APEC)를 기점으로 연내 관세가 25%에서 15%로 인하돼 수익 방향성이 성장으로 전환될 경우, 본격적으로 코스피 지수 수익률과 갭(차이)을 메우기 시작할 것"이라며 이같이 밝혔다.

3분기 실적에 대해선 매출액 44조8000억원(전년 동기 대비 4.4% 증가), 영업이익 2조3200억원(전년 동기 대비 35.2% 감소)을 전망했다. 시장 평균 전망치(매출액 45조2000억원, 영업이익 2조6200억원)를 밑도는 예상치다.


신 연구원은 "2분기 현대차 실적에서 확인됐던 월 4200억원 수준의 대미 자동차 수출 품목 관세 비용구조가 3분기에도 지속됐을 것"이라며 "이를 반영하면 3분기 자동차 부문 영업이익률은 4%대 초반을 기록할 전망"이라고 했다. 이어 "달러 대비 원화 환율 기준 분기 평균 환율은 전년 동기 대비 강세였던 반면, 기말 환율은 약세였기에 우호적 환효과 역시 기대하기 어려울 전망"이라고 말했다.


[클릭 e종목]"현대차, 관세 불확실성 해소 임박…코스피 추격 본격화"
AD
원본보기 아이콘

특히 "현재 시점에서 코스피 시가총액 10위 이내 종목 중 어닝 역성장 기대치가 형성된 종목은 현대차, 기아 뿐"이라며 "코스피 지수가 3700포인트를 돌파하는 과정에서 유독 완성차 업계가 투자자들의 선택을 받지 못했던 배경엔 결국 대미 자동차 품목 관세로 인한 수익 역성장세가 눈에 띌 수밖에 없었던 환경 때문"이라고 진단했다.

신 연구원은 "품목관세율이 15%로 인하될 경우 국내 완성차 어닝 역성장 우려가 빠르게 해소될 것"이라며 "품목관세율 인하만으로도 수익은 더 역성장이 아닌 최소 올해 수준을 유지하는 방향으로 전환될 것"이라고 강조했다.


그는 "상대적으로 경쟁에서 유리한 하이브리드 신차 사이클로 선진시장 점유율 확대 및 평균판매가격 인상이 기대된다"며 "미국 조지아공장, 인도 푸네 신공장의 출하량 확대까지 동반하면, 가격과 판매량, 비용이 동시에 개선될 수 있다. 수익 기대치는 견고한 성장세로 방향성이 전환될 것"이라고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

박홍근 "차출설·영입설은 개념없는 접근, 후보 만드는 과정 중요"

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위

"너무 과도해" 카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다…기프티콘에 또 웁니다

"가을 건너 뛰고 겨울?" 전국 쌀쌀한 출근길…강원 높은 산지 첫눈 전망

새로운 이슈 보기