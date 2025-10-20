옻칠 찬합·전통 기와·일월오봉도…장인 작품 124점, 덕수궁에 모인다

21~26일 '국가유산 기능인 작품전'

전통 수리 기술의 맥을 잇는 장인들의 작품이 덕수궁에 모인다.

국가유산청은 국가유산기능인협회와 함께 21일부터 26일까지 서울 덕수궁 덕홍전 일원에서 '국가유산 기능인 작품전'을 연다고 20일 밝혔다.

올해로 20회를 맞은 전시에선 국가유산 수리 분야 장인들이 직접 만든 작품과 '국가유산 수리 기능인 전문교육' 과정을 마친 교육생들의 결과물 등 작품 124점이 공개된다. 전통 수리 기술의 전승과 확산을 주제로 장인들의 기술과 미감, 새로운 세대의 창의성을 함께 펼친다.

옻칠 찬합, 조롱박, 안경함 같은 생활 공예품은 물론 '일월오봉도', '흥선대원군 이하응 금관조복본', '영산회상도'를 새롭게 해석한 작품을 만날 수 있다. 수제 기법으로 복원한 전통 기와와 꽃담, 온돌 난방 구조를 모형으로 재현한 작품 등 국가유산 수리 현장의 기술이 반영된 실물 전시도 마련된다.

국가유산청은 "평생을 현장에서 헌신해온 장인들의 열정을 조명하고, 차세대 기능인들의 성장을 확인할 수 있는 뜻깊은 자리"라며 "많은 국민이 전통 기술의 가치와 의미를 함께 나누길 기대한다"고 말했다.





