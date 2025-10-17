본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

'치매가족'… 세종수목원 거닐며 더 나은 미래를 꿈꾼다

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.17 18:35

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세종시 치매안심센터, 힐링 프로그램 성료

국립세종수목원에서 치매가족 힐링 프로그램이 진행되고 있다. /사진= 세종시보건소 제공

국립세종수목원에서 치매가족 힐링 프로그램이 진행되고 있다. /사진= 세종시보건소 제공

AD
원본보기 아이콘

치매 환자와 가족들의 안정을 도모하는 프로그램이 진행됐다.


세종시보건소가 17일 국립세종수목원에서 치매 환자와 가족 등 20명을 대상으로 치매 가족 힐링 프로그램을 진행했다.

이 행사는 치매 환자와 가족의 심리적 안정을 지원하고 돌봄 부담을 완화하기 위해 세종시 치매안심센터 가족 지원 사업의 일환으로 기획됐다. 참가자들은 전문해설사와 함께 전기버스를 타고 수목원의 주요 명소를 탐방했다.


특히 사계절 온실과 생활정원, 궁궐 정원 등을 산책하며 가족 간의 소통과 관계 회복의 시간을 가졌다.


김수영 치매안심센터장(보건소장)은 "치매 환자와 가족이 함께 마음을 나누고 화목한 소통을 경험할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 심리적 안정과 돌봄 지원을 위한 다양한 프로그램을 지속 추진하겠다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"그 비행기 타지 마세요"…캄보디아행 10대 막은 항공사 직원 "그 비행기 타지 마세요"…캄보디아행 10대 막은 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기