이재명 대통령 "동남아 전체 대상, 불법 구인광고 긴급 삭제하라"

이규연 홍보소통수석 17일 브리핑

"유인광고, 다른 동남아로 옮겨갈 수 있다"

이규연 홍보소통수석이 17일 용산 대통령실에서 동남아 불법 구인 광고 긴급 삭제 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 17일 동남아시아 전체를 대상으로 한 불법 구인 광고를 긴급히 삭제하라고 지시했다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 오후 용산 대통령실 브리핑을 통해 이 대통령이 캄보디아 사태와 관련해 방송미디어통신위원회, 방송미디어통신심의위원회, 경찰청에 이같이 지시했다고 밝혔다.

이 수석은 "캄보디아에 대한 단속이 강화되자 유인 광고의 행선지가 다른 동남아 국가로 옮겨갈 수 있다는 판단 때문"이라면서 "이들 기관은 불법 광고가 노출되는 사이트를 면밀히 모니터링하고 그 결과를 포털사이트 사업자 등에게 전달할 방침"이라고 설명했다.

앞서 이 대통령은 캄보디아 스캠 범죄를 유인하는 광고를 차단하기 위해 긴급심의제도 등을 이용한 삭제 조치를 강구하라 지시한 바 있다.

또 이 수석은 "정부는 관계기관이 포함된 합동 대응 TF를 긴급히 구성했다"며 "오늘 네이버, 카카오, 구글 등이 참여하는 협의체도 구성해 본격적인 자율 심의체제를 가동했다"고 강조했다.

그러면서 "이번 긴급 삭제 조치를 통해 선의의 국민이 피해를 보는 일이 없도록 하겠다"고 덧붙였다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>