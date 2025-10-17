본문 바로가기
더민주광주혁신회의, 상임대표에 김영광 선임

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.17 15:50

집행위원장엔 박정하 공동대표

김영광 더민주광주혁신회의 상임대표.

김영광 더민주광주혁신회의 상임대표.

더민주광주혁신회의는 최근 공동대표단 회의를 열고 상임대표에 김영광 광주전남시민행동 상임대표를 선임했다고 17일 밝혔다. 이번 선임은 정관에 따라 공동대표단 호선 방식으로 진행됐다.


이날 공동대표단 회의에는 김영광, 박정하, 송영은, 임준호, 하상용 공동대표 등 5명이 참석했다. 회의에서는 상임대표에는 김영광 공동대표가, 집행위원장엔 박정하 공동대표가 각각 선출됐다.

김 상임대표는 중앙운영위원회 성원으로서, 지역 목소리를 중앙에 전달하고 지역과 중앙의 유기적 연대를 강화하는 역할을 할 것으로 기대된다.


한편 김 상임대표는 광주전남시민행동 상임대표, 바른역사시민연대 공동대표, (사)장열사보존회 상임이사, 4·19문화원 부원장으로 활동 중이다. 또 박근혜퇴진 광주시민운동본부 집행위원장, 광주전남민주화운동동지회 초대 집행위원장, 도시속참사람학교장, 한국청소년영화제 집행위원장 등을 역임했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
