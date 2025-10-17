동두천시, 지역치안협의회 개최…범죄예방 정책 공유·협력 방안 논의

경기 동두천시는 지난 16일 시청 상황실에서 지역 주민의 생활안전을 높이기 위해 '2025년 동두천시 지역치안협의회'를 개최했다고 17일 밝혔다.

박형덕 동두천시장이 지난 16일 시청 상황실에서 지역 주민의 생활안전을 높이기 위해 '2025년 동두천시 지역치안협의회'를 개최한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 동두천시 제공

이날 회의에는 시청, 경찰서, 소방서, 교육지원청 등 4개 기관의 기관장과 관계 부서장 등 15명이 참석해 기관별 범죄예방 정책을 공유하고 협력 방안을 논의했다.

이번 회의에서는 ▲스마트도시안전망 확대 시행에 따른 관내 범죄 취약지역 CCTV 추가 설치 ▲관내 공·폐가 주변 환경정비 및 자료 공유 ▲거리 위기노숙인 인계 관련 공동 대응 강화 ▲등·하굣길 학생 보호를 위한 범죄예방 순찰 강화 ▲아동대상 범죄예방을 위한 학교 주변 예방활동 강화 ▲학대노인 경제적 자립 지원을 위한 조례 개정 및 예산지원 ▲참여형 청소년 선도 프로그램 지속 추진을 위한 예산 지원 ▲도로교통법 위반 교통안전시설 철거 ▲야간 시인성 향상을 위한 노면표시 재귀반사 성능 관리 및 LED형 표지병 확대 ▲픽시 자전거 및 전동 킥보드 안전관리·단속 강화 등 10개 안건에 대해 집중적으로 논의하고 긴밀히 협력하기로 했다.

회의를 주재한 박형덕 동두천시장은 "지역치안협의회는 동두천시의 범죄예방과 법질서 확립을 통해 시민이 안심할 수 있는 안전한 도시를 만들기 위한 협의체인 만큼, 시를 비롯해 경찰서·소방서·교육지원청이 함께 적극적으로 협조해 달라"며 "보다 안전하고 살기 좋은 동두천시 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



